"Лучший процессор России" оказался слабее и хуже самого дешевого чипа Qualcomm

"Эльбрус-16С" на 16 ядер проиграл бюджетному 8-ядерному процессору Snapdragon 720G в ходе тестов.

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Флагманский российский процессор "Эльбрус-16С" не так просто достать и пощупать "вживую", так что его появление в тестах производительности Geekbench 5 вызвало неподдельный интерес у профессионалов, пишет сайт Overlockers.

В базе данных сравнительного теста он числится как Elbrus V6. В качестве технических характеристик указано 16 ядер с частотой 2 ГГц. Процессор тестировался при использовании Windows 10.

Результаты теста просто плачевны. "Гордость России" и "лучший отечественный процессор" набрал всего 1553 балла. Даже бюджетный мобильный чип Snapdragon 720G производства Qualcomm умудряется в одноядерном тесте набрать 569 баллов, т.е. почти втрое превосходит российского собрата (по условиям теста – чем меньше баллов, тем лучше). В многоядерном тесте чипы почти сравнялись, но это все равно позор – российский чип на 16 ядер проиграл бюджетному процессору всего с 8-ю ядрами.

[ + – ] Тест процессора Эльбрус-16С в Geekbench 5 Фото: Скриншот

А на более современные чипы в будущем Россия вообще не может рассчитывать. Дело в том, что процесс производства чипов вкратце выглядит так. Сначала выращивается кремниевый кристалл, его потом режут на пластины, затем полируют до идеального блеска и наносят интегральную схему методом фотолитографии. И в конце уже тестируют, нарезают и запрессовывают в корпус.

Так вот, оборудование для производства чипов стоит колоссальных денег. Считанные единицы компаний в мире владеют оборудованием для производства процессоров. Остальные производители техники просто заказывают чипы у них.

Среди таких монстров "чипостроения" можно назвать TSMC или Samsung. Кстати, они уже перешли на использование 4-нм техпроцесса и уже готовятся представить чипы на 3-нм. В то же время завод "Микрон" в российском Зеленограде существует за счет устаревшего оборудования, способного изготавливать чипы по 65-нм техпроцессу, как в 1990-е. Этого даже не достаточно для производства "Эльбрусов", которым требуется 16-нм техпроцесс.

Именно поэтому россияне пошли на поклон в TSMC, которая легко разорвала с ними контракт, ведь заказы из РФ составляли всего 0,1% от общего количества заказов.

Россия заявляла, что будет самостоятельно производить литографические сканеры, так как купить такое оборудование для производства чипов она не может. Дело в том, что нидерландская компания-монополист ASML России его не продаст, более того — ASML не допустит, чтобы оборудование попало в РФ через третьи руки, потому как ASML способна "перекрыть кран" даже тем компаниям, которым уже продала свои установки. Поэтому россияне раз за разом получают отказ от TSMC или Samsung – рисковать и попадать под вторичные санкции те не хотят.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, почему не только россияне, но и все мы можем остаться без чипов в 2023 году.