Готовы платить миллиарды: РФ продолжает закупать процессоры США не смотря на санкции

С момента вторжения России в Украину и после введения санкций, поставки чипов из Гонконга и Китая в РФ подскочили в десять раз, а главным перевалочным пунктом стала Индия. Кремль готова платить любые деньги, лишь бы получить желаемый санкционный товар.

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Как известно, Вашингтон с самого начала российского нападения на Украину ввел санкции на поставки высокотехнологичной продукции в РФ, в том числе процессоров, однако страна-агрессор продолжает их покупать. Журналисты Nikkei Asia провели собственное расследование и выяснили, как и за сколько Россия получает вожделенные чипы для своей боевой техники. Фокус знакомит вас с подробностями расследования.

Индия — перевалочный пункт

Журналисты издания получили данные российской таможни от индийской исследовательской компании Export Genius и изучили записи об импорте полупроводников с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.

В записях значится 3 292 транзакции на сумму не менее $100 тысяч каждая, и 2 358 из них — около 70% — были помечены как продукты американских производителей микросхем, таких как Intel, Advanced Micro Devices, Texas Instruments и многих других. Общая стоимость этих сделок составила не менее $740 миллионов.

Рост поставок чипов в Россию до вторжения в Украину и после него. Фото: Export Genius

Из этих транзакций 1774 — около 75% — были отправлены из Гонконга или материкового Китая, и многие грузоотправители были малыми или средними компаниями, некоторые были созданы уже после вторжения в Украину. Стоимость этих сделок составила $570 миллионов.

Индия — главный перевалочный хаб для обхода санкций Россией — поставки выросли в десять раз.

Самое любопытное, что до российского вторжения через индийскую границу было переправлено всего 230 крупных заказов. Это означает, что теперь Индия стала главным перевалочным хабом для обхода санкций Россией — поставки выросли более чем в десять раз.

Десятикратное увеличение стоимости — лишь один из интересных аспектов этих данных. Другое дело — цены на некоторые процессоры. В рамках одной из самых дорогих сделок гонконгская компания Agu Information Technology поставила в Россию чипы Intel на сумму более $10 000 за штуку.

Что покупают россияне

Столь высокие цены могут отчасти отражать продвинутый характер чипов, которые ищет Россия, говорят эксперты. "Для управления ракетами и оборонными системами необходимо большое количество полупроводников с высокой вычислительной мощностью", — сказал журналистам Дзюнъити Нишияма, старший научный сотрудник Института инженерии будущего, специализирующийся на оборонных технологиях.

Чаще всего россияне были заинтересованы в приобретении чипов Intel и AMD.

Среди дорогостоящих товаров, указанных в экспортных данных, были микропроцессоры от Intel и AMD, а также ПЛИС Xilinx, дочерней компании AMD. ПЛИС — это тип перезаписываемой и программируемой интегральной схемы, широко используемый в ракетах.

У кого и на какие суммы покупали санкционные чипы компании из России. Фото: Cybex Exim

Поставки, зарегистрированные в экспортных данных, также включали чипы от Analog Devices, Texas Instruments и On Semiconductor — компаний, известных производством качественных полупроводников для промышленных приложений, — и высокопроизводительные радиочастотные чип-компоненты от Qorvo.

Кстати, Министерство торговли США ввело санкции в отношении базирующейся в Гонконге компании по торговле электронными компонентами Sinno Electronics, которая указана в таблице выше среди незаконных поставщиков чипов.

"Наша совесть чиста", — производители чипов

Журналисты Nikkei Asia обратились за комментариями к компаниям, чьи чипы были обнаружены в списках поставок и там заявили, что давно не сотрудничают с Россией. "Intel приостановила все поставки клиентам как в России, так и в Беларуси", — заявили журналистам в компании.

Производители процессоров в один голос говорят, что давно не торгуют с Россией. Фото: Intel

В Texas Instruments, Analog Devices и On Semiconductor так же заверили журналистов, что не продают свою продукцию в Россию или другие страны, на которые распространяются санкции, и соблюдают все правила, включая экспортный контроль США.

Все опрошенные компании в один голос заявляют, что будут и дальше "прилагать дополнительные усилия для борьбы с несанкционированными перепродажами", однако добавляют, что полностью остановить такие поставки крайне сложно.

Подставные фирмы и мутные схемы

Хотя производители микросхем и авторитетные дистрибьюторы сталкиваются с пристальным вниманием со стороны властей США, существует также множество мелких трейдеров, в том числе работающих с одним человеком и недавно созданных подставных предприятий, которых труднее контролировать.

Журналисты-расследователи из Nikkei Asia потратили месяцы на отслеживание некоторых из этих малоизвестных торговых и подставных компаний.

Например, удалось выйти на гонконгского дистрибьютора Agu Information Technology, которая закупает продукцию у Intel и Samsung. Согласно данным российской таможни, полученным от индийской исследовательской компании Cybex Exim, с сентября по декабрь 2022 года эта компания продала более 60 тысяч процессоров Intel российской компании Mistral. Некоторые из которых включали микропроцессоры по цене $13 000 за штуку.

С помощью подставных компаний или не чистых на руку бизнесменов России удается обходить запрет на поставку процессоров.

Когда журналисты отправились в компанию по указанному на сайте адресу, то обнаружили обычный жилой комплекс с небольшими офисами на первых этажах, но ни о какой Agu Information Technology там, конечно, никто никогда и не слышал. В компании Intel журналистам сообщили, что этой компании нет и никогда не было в официальных списках дистрибьюторов.

В этом здании, указанном в качестве адреса компании, ничего не слышали об Agu Information Technology. Фото: Скриншот

Журналисты нашли еще одну теневую компанию, которая поставляет чипы в Россию — DEXP International из Гонконга. Что характерно, в создании компании участвовал гражданин России, которому до мая 2022 года принадлежали все акции. Согласно данным российской таможни, с октября по ноябрь 2022 года DEXP экспортировала чипы от Intel и AMD российской компании Atlas не менее 13 раз на общую сумму $2,5 миллиона.

Российская компания Atlas полностью принадлежит Дмитрию Алексееву, основавшему крупнейшую в России компанию по розничной торговле электроникой DNS Group. Алексеев — один из ряда российских миллионеров, против которого Украина ввела персональные санкции.

После вторжения в Украину компания Atlas 235 раз импортировала полупроводники на общую сумму $49 миллионов.

Как к подставным фирмам попадают чипы

Цепочка продаж и поставок чипов происходит так: крупные производители (Intel или AMD) обычно передают свои продажи на аутсорсинг определенным и известным дистрибьюторам (к числу наиболее известных относятся Arrow, Avnet и WPG Holdings), которые, в свою очередь, следуют практике "знай своего клиента" и предоставляют производителям гарантии того, что они не будет вести дела с компаниями, находящимися под санкциями.

Производителям чипов сложно отследить свою продукцию после того, как она попала крупным дистрибьюторам. Фото: Intel

Иногда избыточные запасы продаются мелким трейдерам или другим компаниям, проверить чистоплотность которых не всегда удается.

Однако в некоторых случаях избыточные запасы продаются более мелким трейдерам или другим компаниям, проверить чистоплотность которых не всегда удается. Небольшие торговые компании в Гонконге или материковом Китае могут регистрироваться под новыми именами, даже если их поймали на торговле с Россией. К тому же, различные подставные фирмы растут как грибы после дождя.

"В Гонконге существует множество подставных компаний и небольших торговых точек, которые служат в качестве поставщиков для вторичных продаж в Россию и другие подсанкционные страны", — сказал журналистам на условиях анонимности менеджер Avnet, ведущего дистрибьютора полупроводников в США. Расправиться с такими трейдерами практически невозможно. "Если вы обнаружите одну незаконную сделку, они могут просто изменить свое название или использовать названия других своих торговых компаний", — сказал менеджер.

Ужесточение контроля над поставками

Конечно, об этой ситуации прекрасно знает и Вашингтон и производители процессоров. "Мы уже ввели санкции в отношении более 500 компаний и продолжим следить за ними в сотрудничестве с другими странами", — заявили Nikkei Asia в Министерстве торговли США.

Китай и Гонконг не входят в GECC, а значит контролировать поставки из этих регионов очень сложно.

Однако представитель ведомства добавил, что "неудивительно", что Россия обращается к странам, не входящим в Глобальную коалицию по экспортному контролю, а также к незаконным сетям для получения полупроводников. Членами GECC, возглавляемой США, являются Европейский союз, Япония, Южная Корея и Великобритания, но не Китай и Гонконг.

Правительства и производители должны действительно проверять, кто покупает процессоры, говорят эксперты. Фото: Intel

Пресечение вторичных продаж чипов в Россию или другие страны, находящиеся под санкциями, — непростая задача, говорят эксперты рынка полупроводников. Несмотря на трудности, некоторые утверждают, что можно сделать больше, чтобы закрыть лазейки, позволяющие России получать чипы. "Правительства и производители должны действительно проверять, кто покупает их товары, потому что цепочка поставок настолько глобализована, что не знать этого невозможно", — сказал Дидерик Копс, эксперт по экспортному контролю из Фламандского института мира в Бельгии.

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