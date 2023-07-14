Виробники чипів зазнають збитків: у всьому винні люди, які економлять на гаджетах

Ринок виробників процесорів накрило "постпандемічне падіння" — покупці не поспішають оновлювати смартфони та комп'ютери.

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ІТ-індустрія Тайваню переживає найбільший спад за всю свою історію: сукупні продажі 19 великих виробників у червні впали приблизно на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомляє Nikkei Asia. Експерти пов'язують падіння з постпандемічним зниженням попиту на смартфони та комп'ютери, яке сильно вдарило по виробниках компонентів.

Продажі Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), яка є одним з найбільших виробників чипів у світі, в червні впали на 11,1% до $5 млрд, і фінансисти відзначають, що таке падіння триває вже четвертий місяць поспіль. Капітальні вкладення з боку таких клієнтів, як Apple і великих американських компаній, що займаються інформаційними технологіями, як і раніше, залишаються невеликими через слабкий попит, особливо в Китаї, на сервери, комп'ютери та смартфони.

Американський виробник чипів Nvidia та інші компанії зосереджені на чипах, пов'язаних із генеративним ШІ, але поки що і там аналітики не помітили значного зростання. У зв'язку із санкціями найбільший ринок у світі — Китай — залишився без можливості закуповувати технології та процесори для розвитку штучного інтелекту, а тому акції Nvidia не показують прогресу, попри бум навколо ШІ.

Великий постачальник для компанії Apple Foxconn також переживає глибокий спад: його червневі продажі впали на 19,7% до $12,53 млрд, і зниження триває п'ятий місяць поспіль. Можливо, ситуація зміниться з випуском восени свіжих моделей iPhone.

Загалом, за даними Nikkei, сукупні продажі 19 великих ІТ-компаній у червні становили $35 млрд, що на 19,8% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Цей показник падіння найбільший за останні 10 років.

Експерти зазначають, що ІТ-індустрія є основою економіки Тайваню, і через її спад реальний валовий внутрішній продукт регіону в січні-березні знизився на 2,87% у річному обчисленні. Це другий квартал зниження поспіль після кварталу з жовтня по грудень, коли вперше за сім років спостерігалася тенденція до зниження.

Через падіння попиту на техніку в усьому світі експорт Тайваню в червні впав на 23,4% у вартісному вираженні, що стало найбільшим падінням з 2009 року після світової фінансової кризи. "Можливо, що приблизно в листопаді експорт може стати знову позитивним у річному обчисленні", — заявила Беатріс Цай, генеральний директор Департаменту статистики міністерства фінансів Тайваню. Вона сподівається на замовлення з боку виробників гаджетів, які зазвичай до осені анонсують і представляють нові моделі техніки.

Раніше Фокус розповідав, що в Росії "виділили мільярди" на виробництво чіпів. Це все одно не допоможе РФ і обернеться провалом.