В Украине применяют уникальные дроны Noa из Дании: как они спасают солдат на поле боя

Аппарат ускоряет контрнаступление ВСУ благодаря длительному времени полета и полезному оборудованию.

Украинские военные в качестве материально-технической помщи получили в свое распоряжение и уже применяют дроны-разминирователи из Дании. О том, чем уникальны эти беспилотные летальные аппараты написало медиа Army Recognition.

Речь идет о дронах Noa — современных беспилотниках, предназначенных для технического осмотра территорий перед проведением работ по разминированию. Они представляют собой универсальный дистанционно управляемый летательный аппарат, оснащенный шестью нестандартными роторами Acecore увеличенного размера. Это позволяет дрону летать в течение продолжительных периодов времени с различной полезной нагрузкой.

Для беспилотников-разминиривателей Noa можно использовать сразу несколько видов аккумуляторов. Это дает военным возможность сбалансировать вес полезной нагрузки и аккумулятора для оптимальной эффективности полета. В Украине дрон в первую очередь будут использовать для очистки от боеприпасов территории, на которой проходит контрнаступление ВСУ. В частности этот летальный аппарат можно применять для обнаружения противотанковых и противопехотных российских мин, среди которых — мины с тросовым приводом, прыгающие мины и пластиковые мины-бабочки.

В свою очередь украинские армия начала нести от мин больше потерь, чем от артиллерийских обстрелов противника, которыми оккупанты ранее поражали больше всего бойцов ВСУ.

Напомним, в июле стало известно, что Украина получила от Дании особые дроны, которые помогут военным во время контрнаступления. Первые шесть специальных дронов-саперов были переданы Государственной специальной службе транспорта Министерства обороны Украины. Военные уже прошли подготовку и успешно их применяют.

Также СМИ писали о том, что у украинских саперов прямо на глазах "угнали" дрон за $10 тысяч. Злоумышленник действовал молниеносно и теперь саперы, которые помогают фермерам под Снигиревкой в Николаевской области очистить поля от мин, остались без дорогостоящего БПЛА.