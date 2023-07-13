У украинских саперов прямо на глазах "угнали" дрон за $10 тысяч: как это произошло

Злоумышленник действовал молниеносно и теперь саперы, которые помогают фермерам под Снигиревкой в Николаевской области очистить поля от мин, остались без дорогостоящего БПЛА.

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Украинские саперы лишились дорогостоящего беспилотника ценой более $10 тысяч в результате необычной кражи, рассказывает в своем обширном материале посвященном разминированию украинской земли от мин российских оккупантов агентство Лига. Самое удивительное, что дрон в прямом смысле этого слова "угнали".

"Это случилось прямо на наших глазах. Дрон "угнали" прямо в полете, видимо, с помощью антидронового ружья", — говорят саперы. "Мы просто не успели ничего сделать, ведь преступник действовал просто молниеносно", — сокрушаются они.

Возможно, дрон "угнал" кто-то из местных жителей. Дело в том, что мирное население стремиться самостоятельно ускорить процесс разминирования, чтобы как можно скорее выйти на поля, ведь силами ГСЧС территория очищается от мин и боеприпасов слишком медленно.

Страшные "подарки" российских оккупантов, найденные саперами и фермерами Фото: LIGA.net

Сегодня саперы активно используют квадрокоптеры для разминирования украинских территорий под Снигеревкой, отдельные села и фермы которой более семи месяцев были под российскими оккупантами или находились в "серой зоне". В результате жестоких боев большинство этой территории в Николаевской области просто покрыто минами.

Каждый день группы саперов находят на полях и в лесах гранаты и заряды к ним, "мины-лепестки", противотанковые мины, НУРСы с самолетов и авиабомбы. Такие смертельные "находки" очень часто приводят к гибели мирных жителей. По статистике от неразорвавшихся боеприпасов страдает 76% мирного населения и 23% военных. Остаток составляют жертвы среди самих саперов или животных, которые могут случайно натолкнуться и задеть взрывчатку.

От мин, как обычно, страдает в основном мирное население, а не военные Фото: LIGA.net

К сожалению, стремление и необходимость как можно скорее наладить мирную жизнь и засеять поля вынуждают и местных фермеров браться за разминирование. Они самостоятельно ищут взрывчатку, что приводит к трагическим последствиям. Самые зажиточные могут позволить себе приобрести дорогостоящее оборудование – дроны с тепловыми датчиками или нанять группу саперов, что стоит не дешево.

Нанять частных саперов стоит очень дорого – в среднем такие компании берут более 5 млн грн за разминированный гектар – это только себестоимость ручного разминирования.

"Такие расходы можно отбить только в том случае, если на этом поле потом что-то сверхприбыльное выращивать. Не знаю, какой-то опийный мак или коноплю, условно говоря", – рассуждает фермер, в интервью корреспонденту издания.

Так же фермеры считают, что цена услуг по разминированию завышена, а работы проводят слишком долго. Поэтому все чаще им приходится брать дело в свои руки и подвергать себя опасности.

Саперы Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) дойдут до полей не скоро, ведь у них огромный пласт работы, а специалистов не хватает. При этом, как отмечает Лига, норма квалифицированного ручного разминирования составляет максимум 20 кв. м за рабочий день. То есть стандартная группа из 5 саперов разминирует гектар поля за три месяца ежедневной работы.

Разминирование территорий в ручном режиме требует большого количества времени Фото: LIGA.net

"Если смотреть правде в глаза, то в ближайшие год-два ГСЧС не будет разминировать поля, являющиеся исключительно зоной интересов частного бизнеса. Ведь есть тысячи объектов критической инфраструктуры, общественные территории которые никто, кроме нас, не будет разминировать", – сказал корреспонденту Лига один из работников этой службы.

Ранее Фокус писал, что украинцы создали робота-сапера из трактора и запчастей танка. Как этот агрегат занимается разминированием.