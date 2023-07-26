Испанцы собрали мощный антидроновый комплекс на основе ИИ: как он уничтожает беспилотники

Одна из таких систем уже была протестирована в Мали. Вторая дислоцируется в Латвии и защищает наших друзей от потенциального нападения российских оккупантов.

Армия Испании усиленно работает над тем, чтобы усилить свою защиту от вражеских дронов, показавшим свою эффективность на поле боя в Украине. Об одном из наиболее перспективных и успешных проектов является система Cervus, о которой рассказывает издание Infodefensa.

Совсем недавно армия Испании получила самую современную, третью версию системы — Cervus. Эту защиту от дронов уже активно тестируют и внедряют в Мали и Латвии. Cervus III имеет особый механизм управления и контроля, можно сказать, "мозг", который благодаря использованию искусственного интеллекта объединяет полученную информацию от радаров, камер, радиочастотных антенн, и 12,7-мм пулеметной дистанционной башни Guardian.

Кстати, именно этот автономный пулемет является "главным аргументом" в борьбе с дронами. Оператор одним щелчком мыши управляет всеми этими датчиками. Система не только ищет дроны, но также обнаруживает все, что движется по земле, например UGV (беспилотные наземные транспортные средства).

Системы Cervus III устанавливают на бронемобилях Vamtac ST5 Фото: Скриншот

На создание этого антидронового щита было потрачено всего два года и работа велась полностью "с нуля". Появление систем Cervus стало результатом сотрудничества полудюжины испанских предприятий оборонной промышленности. Например, от компании Escribano система получила электрооптический модуль Oteos, эксперты из ATP помогли с РЛС, Hispamast предоставил выносную мачту для радаров, ATL оснастил систему своим ингибитором.

Камера Oteos может заметить врага на расстоянии до 20 километров, а радар имеет дальность действия от пяти до десяти километров. Он также имеет секторные радиочастотные антенны для обнаружения угрозы и интеллектуальную систему подавления, еще одну антенну, в данном случае, направленную. Но если дронов окажется много, то в системе есть своеобразный "гриб" — однонаправленная антенна, которая создает вокруг транспортного средства защитный купол против дронов.

В случае атаки роя дронов систему защити ососбый "РЛС-купол" Фото: Скриншот

Кроме того, Cervus имеет и собственный беспилотник, который можно развернуть над позицией на высоте 100 метров для расширения обзора. Дрон управляется компьютером, а не радиочастотами. Все три версии системы Cervus уже находятся на вооружении в Испанской армии и у союзников. Теперь инженеры работают над тем, чтобы обновить первые две версии самыми современными датчиками.

Испытания системы Cervus III

Ранее Фокус рассказывал, что РФ создает компактную систему для охоты на мини-дроны ВСУ. Оккупанты утверждают, что их новая система РЭБ может обнаруживать и "глушить" даже маленькие дроны типа Mavic, которые активно используют наши бойцы на фронте.