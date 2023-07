Мила Кунис и Blizzard продают новых питомцев в World of Warcraft: как это поможет Украине

Наборы с двумя виртуальными спутниками стоят по $20, все деньги Blizzard обещает передать организации BlueCheck для закупки генераторов, медикаментов и других необходимых вещей.

Известная актриса Мила Кунис представила обновление для онлайн-игры World of Warcraft, с помощью которого компания Blizzard хочет собрать деньги для помощи Украине. Подробности разработчики опубликовали на своем официальном сайте.

В популярной игре World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic начали продавать набор Pet Pack for Ukraine, который включает в себя двух виртуальных питомцев — рыбообразного мурлока Флорки и пса породы ретривер по кличке Санни. Их создали специально для благотворительной инициативы и раскрасили в сине-желтые цвета украинского флага.

Флорки несет в руках подсолнух — растительный символ Украины, а во время движения оставляет за собой яркие следы из цветов. Санни же ведет себя, как собака, иногда гоняется за собственным хвостом и засыпает, когда игрок бездействует.

Питомцы Санни (сверху) и Флорки (снизу) из набора Pet Pack for Ukraine Фото: Blizzard

Каждый набор стоит $20 (496 грн), купить его можно в онлайн-магазине Battle.net. Все деньги, собранные от их продажи, Blizzard обещает передать благотворительной организации BlueCheck, которая передает гуманитарную помощь жителям Украины, страдающим от войны. Акция продлится до 29 августа 2023 года.

Как рассказала Мила Кунис, сейчас BlueCheck сконцентрировалась на поставках украинцам генераторов, медикаментов для больниц (особенно для педиатрии). Она очень переживает из-за войны в Украине, поскольку сама отсюда родом (переехала в США в 1991 году). По ее словам, BlueCheck объединяет несколько благотворительных фондов, что позволяет волонтерам очень быстро доставлять помощь.

"Вы не знаете точно, где война происходит сейчас и куда она может прийти завтра, поэтому лучшее, что вы можете сделать — объединить усилия с людьми на местах. Вот как я присоединилась", — рассказала актриса. — "Прямо сейчас медицинская инфраструктура в Украине отчаянно нуждается в поддержке".

В 2022 году Мила Кунис рассказала, как собрала $37 млн для помощи украинцам. За это ее даже признали человеком года по версии журнала People.