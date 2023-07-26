"Ежедневно приближают победу". Армию дронов Украины пополнили 1700 дронов: что известно (видео)

За год работы "Армии дронов" уже 40 беспилотников прошли техническую экспертизу и получили допуск к эксплуатации. Для сравнения, еще в 2022 году таких дронов было только семь.

"Армия дронов" отправила украинским военным на фронт 1700 коптеров-разведчиков, которые будут помогать артиллеристам уничтожать цели. Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров в среду, 26 июля.

"Все 1700 ударных и разведывательных коптеров отправляются на фронт, чтобы защищать жизнь украинских бойцов", — сказал Федоров.

Также для украинских защитников до конца года закупят несколько тысяч дронов Mavic, которые на фронте заменяет военным "глаза". По сравнению с закупками прошлого года, количество этих коптеров возросло в сотни раз.

Кроме того Федоров подвел итоги работы "Армии дронов", которая за год прошла путь от проекта UNITED 24 до самостоятельной государственной программы для развития национального производства беспилотных летальных аппаратов. Глава профильного министерства добавил, что сейчас в Украине устранены практически все препятствия, которые стояли на пути у отечественных производителей дронов.

"Приняли революционное постановление о Fast track для беспилотников, создали упрощенную процедуру допуска к эксплуатации, специальные зоны для обучения пилотов и испытания дронов", — детализировал Михаил Федоров.

Такие меры в свою очередь позволили украинским компаниям-производителям БПЛА увеличить объем выпускаемой техники в десятки, а то и в сотни раз. К слову, уже 40 беспилотников, к изготовлению которых причастна "Армия дронов", прошли техническую экспертизу и получили допуск к эскплуатации. Для сравнения, еще в 2022 году таких дронов было только семь.

Из 1700 дронов, которые ужи в ближайшие дни отправятся на фронт, выложили красноречивую надпись для оккупантов Фото: Скрин видео

Федоров также перечислил цели, которых за год достигла "Армия дронов". Ее создатели:

полностью изменили доктрину ведения боя с помощью БПЛА;

создали первые 11 ударных рот дронов в ВСУ;

подготовили 10 тысяч операторов;

обеспечили дронами несколько спецподразделений;

продолжают формировать первый в мире флот морских дронов.

"Армия дронов стала мощной государственной программой. За бюджетные средства покупают тысячи беспилотников, которые ежедневно приближают победу", — резюмировал глава профильного министерства.

Он также поблагодарил всех украинцев, которые помогают финансово выпускать и приобретать для ВСУ необходимые беспилотники.

Напомним, несколько ранее Михаил Федоров раскрыл, как усилят ВСУ. Операторы БПЛА, кроме украинских беспилотников, также получат 53 пикапа, чтобы перевозить тяжелые аппараты и быстро менять позиции.

А 24 июля стало известно, что "Армия дронов" за наделю уничтожила 101 единицу техники РФ на миллионы долларов. За прошедшие семь дней благодаря работе украинских БПЛА ликвидирован 21 танк, 36 боевых бронированных машин, 18 опорных пунктов оккупантов и многое другое.