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Диджитал Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в 2023 году

Армия дронов за наделю уничтожила 101 единицу техники РФ на миллионы долларов (инфографика)

БПЛА Армии дронов ВСУ
Фото: Минцифры | БПЛА Армии дронов ВСУ

За прошедшие семь дней благодаря работе украинских БПЛА ликвидирован 21 танк, 36 боевых бронированных машин, 18 опорных пунктов оккупантов и многое другое.

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Беспилотники Армии дронов ликвидировали 101 единицу российской техники, стоимость которой оценивается в миллионы долларов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

Потери российских оккупантов в течение недели благодаря работе украинских БПЛА:

  • 21 танк;
  • 36 боевых бронированных машин;
  • 18 опорных пунктов;
  • 12 систем радиотехнического оборудования;
  • 23 грузовика;
  • 5 пушек;
  • 3 системы ПВО (ТОР и другие):
  • 3 склада боеприпасов или топлива;
  • 76 военнослужащих.
Инфографика уничтоженной техники рф Fullscreen
Инфографика уничтоженной техники рф

По словам министра, усиление ВСУ военными технологиями продолжается. Новые разработки эффективно уничтожают противника и, вместе с тем, позволяют сохранить жизни украинских защитников.

Глава Минцифры поблагодарил героев Украины за "мощные результаты" и пообещал, что дронов будет больше.

Напомним, что россияне в массовом порядке атакуют дронами западную технику. Об это сообщили военные исследователи из DeepState.

Также сообщалось, что военнослужащий рассказал, в чем на самом деле опасность дронов "Ланцет".

Российские дроны-камикадзе "Ланцет" наносят значительный ущерб ВСУ. Они достаточно новые и представляют большую опасность, пока Украина не разработала комплекс мер для защиты от них.

Вместе с тем их возможности сильно переоценены из-за пропаганды, заверил эксперт.