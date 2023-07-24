Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Діджитал Російсько-українська війна Контрнаступ ЗСУ у 2023 році

Армія дронів за тиждень знищила 101 одиницю техніки РФ на мільйони доларів (інфографіка)

БПЛА Армії дронів ЗСУ
Фото: Минцифры | БПЛА Армії дронів ЗСУ

За минулі сім днів завдяки роботі українських БПЛА ліквідовано 21 танк, 36 бойових броньованих машин, 18 опорних пунктів окупантів і багато іншого.

Related video

Безпілотники Армії дронів ліквідували 101 одиницю російської техніки, вартість якої оцінюють у мільйони доларів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

Втрати російських окупантів протягом тижня завдяки роботі українських БПЛА:

  • 21 танк;
  • 36 бойових броньованих машин;
  • 18 опорних пунктів;
  • 12 систем радіотехнічного обладнання;
  • 23 вантажівки;
  • 5 гармат;
  • 3 системи ППО (ТОР та інші):
  • 3 склади боєприпасів або палива;
  • 76 військовослужбовців.
Інфографіка знищеної техніки рф Fullscreen
Інфографіка знищеної техніки рф

За словами міністра, посилення ЗСУ військовими технологіями триває. Нові розробки ефективно знищують противника і, разом з тим, дають змогу зберегти життя українських захисників.

Голова Мінцифри подякував героям України за "потужні результати" і пообіцяв, що дронів буде більше.

Нагадаємо, що росіяни в масовому порядку атакують дронами західну техніку. Про це повідомили військові дослідники з DeepState.

Також повідомлялося, що військовослужбовець розповів, у чому насправді небезпека дронів "Ланцет".

Російські дрони-камікадзе "Ланцет" завдають значної шкоди ЗСУ. Вони досить нові і становлять велику небезпеку, поки Україна не розробила комплекс заходів для захисту від них.

Водночас їхні можливості сильно переоцінені через пропаганду, запевнив експерт.