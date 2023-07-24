"Враг сходит с ума": россияне массово атакуют дронами западную технику, — Deep State

Оккупанты охотятся за немецкими танками Leopard-2 и американскими БМП Bradley, применяя против них беспилотники "Ланцет" и fpv-дроны.

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Во время контрнаступления ВСУ российские военные сосредотачиваются в основном на том, чтобы поразить беспилотниками технику, предоставленную Украине странами-союзницами. Информация об этом появилась в Telegram-канале военной аналитик DeepState в понедельник, 24 июля.

"Враг сходит с ума при проведении штурмов с использованием западной техники", — говорится в сообщении.

Больше всего российские военные стараются повредить или уничтожить немецкие танки Leopard-2 и американскую боевую машину пехоты Bradley. Как правило, по такой технике ВС РФ бьют беспилотниками "Ланцет" и fpv-дронами. К примеру, для уничтожения одной машины Bradley оккупанты задействовали как минимум один дрон "Ланцет" и один fpv-дрон.

А вот артиллерию российские военные практически не применяют во время наступательных действий ВСУ. Сейчас все главные удары они наносят беспилотными летальными аппаратами. Источник пишет о том, что локации, на которых фиксировалась украинская техника западного производства, может свидетельствовать о продвижении украинских войск вперед.

Напомним, в конце июля мэр Москвы похвастался российскими дронами. Собянин подчеркнул, что в Москве уже открыт центр беспилотных авиационных систем на базе индустриального парка "Руднево". Помимо этого, власти столицы России подписали в июне и июле соглашения с 11 регионами о развитии систем БПЛА и скоро планируют проводить совместные летные испытания.

Так же в России заявили о наращивании производства дронов "Ланцет". Утверждение РФ прозвучало на фоне заявления представителя Генштаба Алексея Громова, что у противника осталось около 50 дронов "Ланцет". При этом командир отряда ударных БПЛА ВСУ Илья Шполянский рассказывает – беспилотники РФ наносит украинской армии значительный ущерб.