"Намного эффективнее ракет": РФ заявила о наращивании производства дронов "Ланцет" (фото)

Утверждение РФ прозвучало на фоне заявления представителя Генштаба Алексея Громова о том, что у противника осталось около 50 дронов "Ланцет". При этом командир отряда ударных БПЛА ВСУ Илья Шполянский рассказывает – беспилотники РФ наносит украинской армии значительный ущерб.

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С начала войны производство беспилотных аппаратов "Ланцет" выросло. Отмечается, что россияне осуществляют производство этих аппаратов в заброшенных торговых центрах. Об этом сообщает российское издание "Вести".

В России было заявлено, что производство легендарных беспилотных летательных аппаратов "Ланцет" увеличилось с начала полномасштабного вторжения. Точное количество произведенных аппаратов не разглашается.

Пропагандистские издания утверждают, что одной из главных задач разработчиков беспилотных аппаратов "Ланцет" является обеспечение бесперебойных поставок этих аппаратов в российскую армию.

РФ заявила о наращивании производства дронов "Ланцет" РФ заявила о наращивании производства дронов "Ланцет" РФ заявила о наращивании производства дронов "Ланцет"

Что говорят в Украине?

Россия увеличивает объемы производства различных типов беспилотных летательных аппаратов. Один из таких типов, известных как "ZALA Ланцет", активно применяется военными силами России в конфликте на Украине, нанося серьезный ущерб украинской армии. Об этом сообщил младший сержант, командир отряда ударных БПЛА в одном из видов Вооруженных Сил, ветеран Илья Шполянский в интерсью "24 каналу".

Согласно его заявлению, технологии, применяемые в иранских беспилотных летательных аппаратах, являются простыми, но эффективными. Из-за этого России не составляет труда масштабировать и обслуживать подобные беспилотники.

"Сейчас противник использует "Шахеды" иранского производства и их российские аналоги "Герань". Это очень успешные БпЛА в своем ценовом сегменте, они на порядок эффективнее российских ракет, которые соответственно стоят фантастических денег", — подчеркнул Шполянский.

По мнению военного, Россия в сфере масштабирования производства БПЛА значительно быстрее развивается, чем западные страны.

"Их технологии низшего уровня и это не всегда плохо. То есть они работают по принципу – лучше больше, но хуже, чем единично и качественно", – рассказал Шполянский.

Сколько дронов "Ланцет" осталось в РФ

11 июля представитель Генштаба Алексей Громов заявил, что у российских военных осталось всего 50 опасных дронов "Ланцет", однако в дальнейшем страна-агрессор планирует наращивать производство этих беспилотных летальных аппаратов.

По его словам, всего у ВС РФ был запас в 900 штук этих беспилотников.

В свою очередь медиа Defence-Ua пишет о том, что "Ланцеты" появились на фронте только летом 2022 года. Однако уже осенью российские военные начали их применять массово. По мнению расследователей, это свидетельствует о том, что РФ успела отладить производство этого вида БПЛА.

По состоянию на февраль 2022 года ВС РФ имели в своем запасе от 50 до 100 "Ланцетов", а уже с лета смогли нарастить производство этого оружия. Как подсчитали аналитики, если взять начальной точкой июль 2022 года то за 12 месяцев РФ теоретически могла произвести 800 из 900 БПЛА. Таким образом по предварительным подсчетам, Россия производит в месяц в среднем до 65 таких дронов.

Что известно о беспилотнике "Ланцет"

ZALA Lancet (БпЛА "Ланцет") — это разработанный российской компанией ZALA Aero боражирующий боеприпас, который имеет несколько типов наведения. Скорость полета в воздухе может достигать до 300 км/ч, а радиус полета — до 40 км. Максимальная масса составляет 12 кг. Этот беспилотный летательный аппарат может быть использован для создания воздушных минных полей.

Напомним, что 27 апреля президент России Владимир Путин провел совещание в индустриальном парке "Руднево" в Москве, где поручил наладить массовое производство новых беспилотников.

Тем временем в России обещают массово выпускать ударные дроны "Охотник" в Новосибирске. Местній губернатор Сергей Семка предположил, что производство смогут начать не ранее, чем через несколько лет.