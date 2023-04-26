В РФ собираются массово выпускать ударные дроны "Охотник": сколько времени понадобится

Собирать тяжелые беспилотники поручат Новосибирскому авиационному заводу, который делает бомбардировщики для ВС РФ.

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В Новосибирске планируют запустить серийное производство ударного беспилотника С-70 "Охотник". Об этом 25 апреля сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка, передает российское агентство "ТАСС".

По его словам, россияне смогут массово собирать боевые дроны "Охотник" на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова (филиал ПАО "Компания "Сухой"), который производит бомбардировщики Су-34 и Су-24М, здесь же в декабре 2021 году создали первый образец этого летательного аппарата. Но даже по самым оптимистичным прогнозам губернатора, это произойдет не ранее, чем через два года. Для этого заводу необходимо модернизировать оборудование.

С-70 "Охотник" разработали в конструкторском бюро компании "Сухой", которая также занимается российскими боевыми самолетами. Он построен по схеме "летающее крыло" и по технологии, снижающей радиолокационную заметность. Как утверждает замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко, БПЛА сможет выполнять большое количество задач как самостоятельно, так и в паре с пилотируемыми самолетами.

Как сообщали разработчики, серийные поставки планируются с 2024 года. Беспилотник со взлетной массой до 20 тонн якобы может развивать скорость до 1000 км/ч. Он впервые поднялся в воздух в августе 2019 году и провел в воздухе 20 минут, а в сентябре полетал вместе с истребителем Су-57.

Известные характеристики "Охотника":

длина — 14 м;

размах крыла — 19 м;

боевая нагрузка: 2,8 т, по другим данным — до 8 т;

максимальная скорость — 1400 км/ч (на малой высоте), по другим данным — около 1000 км/ч;

максимальная высота — 18 000 м;

дальность полета — 6000 км.

В мае основатель украинской компании по производству БПЛА DroneUA Валерий Яковенко оценил перспективы российского дрона "Охотник". По его словам, россияне часто преувеличивают характеристики своей техники и не могут производить сложные комплектующие, предпочитая покупать их за рубежом. При этом многие детали уже недоступны РФ из-за международных санкций.

В декабре в России заявили, что боевой беспилотник "Охотник" сможет достигнуть космоса, если поставить на него улучшенные двигатели. Американские эксперты усомнились в этом утверждении и предположили: дрон будут применять для подавления ПВО.