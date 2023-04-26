У РФ збираються масово випускати ударні дрони "Мисливець": скільки часу знадобиться

Збирати важкі безпілотники доручать Новосибірському авіаційному заводу, який робить бомбардувальники для ЗС РФ.

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У Новосибірську планують запустити серійне виробництво ударного безпілотника С-70 "Мисливець". Про це 25 квітня повідомив заступник губернатора Новосибірської області Сергій Сьомка, передає російське агентство "ТАСС".

За його словами, росіяни зможуть масово збирати бойові дрони "Мисливець" на Новосибірському авіаційному заводі імені В. П. Чкалова (філія ПАТ "Компанія "Сухой"), який виробляє бомбардувальники Су-34 та Су-24М, тут же у грудні 2021 року створили перший зразок цього літального апарату, але навіть за найоптимістичнішими прогнозами губернатора це станеться не раніше, ніж через два роки, для цього заводу необхідно модернізувати обладнання.

С-70 "Мисливець" розробили у конструкторському бюро компанії "Сухой", яка також займається російськими бойовими літаками. Він побудований за схемою "літаюче крило" і за технологією, що знижує радіолокаційну помітність. Як стверджує заступник голови Міноборони РФ Олексій Криворучко, БПЛА зможе виконувати велику кількість завдань як самостійно, так і в парі з літаками, що пілотуються.

Як повідомляли розробники, серійне постачання планується з 2024 року. Безпілотник зі злітною масою до 20 тонн нібито може розвивати швидкість до 1000 км/год. Він уперше піднявся у повітря в серпні 2019 року і провів у повітрі 20 хвилин, а у вересні політав разом із винищувачем Су-57.

Відомі характеристики "Мисливця":

довжина — 14 м;

розмах крила — 19 м;

бойове навантаження — 2,8 т, за іншими даними — до 8 т;

максимальна швидкість — 1400 км/год (на малій висоті), за іншими даними — близько 1000 км/год;

максимальна висота — 18000 м;

дальність польоту — 6000 км.

У травні засновник української компанії з виробництва БПЛА DroneUA Валерій Яковенко оцінив перспективи російського дрону "Мисливець". За його словами, росіяни часто перебільшують характеристики своєї техніки і не можуть виготовляти складні комплектуючі, вважаючи за краще купувати їх за кордоном. При цьому багато деталей уже недоступні РФ через міжнародні санкції.

У грудні в Росії заявили, що бойовий безпілотник "Мисливець" зможе досягти космосу, якщо поставити на нього покращені двигуни. Американські експерти засумнівалися у цьому твердженні та припустили: дрон будуть застосовувати для придушення ППО.