БПЛА "Мисливець" долетить до космосу, стверджують в РФ. Американські експерти не вірять

Російський військовий історик заявив, що "Мисливець" може опинитися в космосі, щоправда, відповідних двигунів для нього ще не винайшли.

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Юрій Кнутов, російський військовий історик і директор Музею військ ППО в коментарі виданню "Известия" заявив, що російський безпілотник С-70 "Мисливець" може працювати як "відомий" винищувач Су-57, оснащений ШІ-системою і здатний досягати великих висот, а в перспективі — "космічного простору". Варто лише розробити для нього відповідні двигуни... Журналісти з eurasiantimes.com вирішили з'ясувати, чи правий Кнутов, говорячи про "космічний" дрон.

Що відомо про безпілотник "Мисливець"

На сьогодні відомо, що дрон "Мисливець" оснащений турбореактивним двигуном АЛ-31, який має забезпечити швидкість 1 000 км/год та дальність польоту 6 000 км. Також творці БПЛА встановили на борт обладнання, яке дає змогу вести розвідку та спостереження. При цьому вага корисного навантаження, під яким варто розуміти боєприпаси, становить 2,8 т.

При цьому Кнутов стверджує, що "Мисливець" може досягти космічного простору, якщо встановити на нього нові двигуни, які, однак, ще доведеться створити. Він також сказав, що БПЛА може працювати в парі з винищувачем Су-57 і навіть у складі рою. За його словами, "Су-57 може керувати роєм безпілотників "Мисливець", і таке поєднання відкриває великі можливості для вирішення стратегічних бойових завдань. "Мисливець" зроблено так само, як і Су-57. А в Україні літаки Су-57 вирішили бойові завдання і повернулися непоміченими".

Із заяв Кнутова журналісти eurasiantimes.com зробили висновок, що він натякає на можливість знищувати великі стратегічні цілі, як-от командні центри НАТО, за допомогою Су-57, що підтримуються роєм "Мисливців". Або натяки Кнутова варто розцінювати так: Су-57 і С-70 ("Мисливець") зможуть прокладати шляхи для великих бомбардувальників на зразок Ту-160, Ту-22 або МіГ-31, на борту яких можуть знаходитися крилаті ракети Х-101 або гіперзвукові ракети "Кинжал".

За словами Кнутова, США ніколи намагалися розробити БПЛА з аналогічними тактико-технічними характеристиками, але відмовилися від проєкту після того, як їхні інженери не змогли впоратися з поставленим перед ними завданням.

У грудні 2021 року було представлено версію безпілотника з більш плоским соплом, а пізніше було оголошено про запуск його в серійне виробництво. Про це президенту Володимиру Путіну повідомив генеральний директор "Ростеху" Сергій Чемезов. Він також наголосив, що для БПЛА розробляється новий наземний пункт управління. Пізніше заступник голови колегії Військово-промислової комісії Росії Андрій Єльчанінов пізніше заявив в окремому інтерв'ю, що літаки та безпілотники можуть взаємодіяти "не лише один з одним". У публікації ТАСС від 27 липня йшлося, що в РФ вже розробляється двомісний Су-57 для управління роєм бойових безпілотників "Мисливець" "для ураження повітряних і наземних цілей".

Але з того часу терміни переносилися двічі: спочатку на 2022 рік, а потім на 2023-й.

Як оцінює БПЛА "Мисливець" американський експерт

Експерт із безпілотних літальних апаратів і російських військових технологій скептично ставиться до "космічних" можливостей С-70 "Мисливець". За його словами, спочатку його розробляли як "грозу" ППО.

Так, групи Су-57 та С-70, швидше за все, будуть задіяні для придушення ППО. В американців така ж концепція — дрони, відомі F-35, повинні завдавати ударів по засобах протиповітряної оборони.

"Про космічні польоти С-70 розповідають люди, які не пов'язані безпосередньо з проєктом, і тому їх варто сприймати скептично. Думаю, одна з пропонованих функцій БПЛА "Мисливець", це придушення ППО, для якої він спочатку був розроблений", — сказав американський експерт в інтерв'ю EurAsian Times.

Щодо можливостей космічних польотів, точніше, польотів у стратосфері на висоті майже 50 км, американський військовий аналітик сказав, що теоретично це можливо, проте досі російська сторона не надала жодного доказу поведінки подібних тестів.

Раніше ми повідомляли про те, що українські розробники зробили БПЛА для поліції на основі дрона "Лелека-100".