БПЛА "Охотник" долетит до космоса, утверждают в РФ. Американские эксперты не верят

Российский военный историк заявил, что "Охотник" может оказаться в космосе, правда соответствующих двигателей для него еще не изобрели.

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Юрий Кнутов, российский военный историк и директор Музея войск ПВО в комментарии изданию "Известия" заявил, что российский беспилотник С-70 "Охотник" может работать в качестве "ведомого" истребителя Су-57, оснащен ИИ-системой и способен достигать больших высот, а в перспективе — "космического пространства". Стоит только разработать для него подходящие двигатели… Журналисты из eurasiantimes.com решили выяснить, прав ли Кнутов, говоря о "космическом" дроне.

Что известно о беспилотнике "Охотник"

На сегодняшний день известно, что дрон "Охотник" оснащен турбореактивным двигателем АЛ-31, который должен обеспечить скорость 1000 км/ч и дальность полета 6000 км. Также создатели БПЛА установили на борт оборудование, дающее возможность вести разведку и наблюдение. При этом вес полезной нагрузки, под которой стоит понимать боеприпасы, составляет 2,8 т.

При этом, Кнутов утверждает, что "Охотник" может достичь космического пространства, если установить на него новые двигатели, которые, однако, еще предстоит создать. Кнутов также сказал, что БПЛА может работать в паре с истребителем Су-57 и даже в составе роя. С его слов, "Су-57 может управлять роем беспилотников "Охотник", и такое сочетание открывает большие возможности для решения стратегических боевых задач. "Охотник" сделан так же, как и Су-57. А в Украине самолеты Су-57 решили боевые задачи и вернулись незамеченными".

Из заявлений Кнутова журналисты eurasiantimes.com сделали вывод, что он намекает на возможность уничтожать крупные стратегические цели, такие как командные центры НАТО, при помощи Су-57, поддерживаемых роем "Охотников". Либо намеки Кнутова стоит расценивать так: Су-57 и С-70 ("Охотник") смогут прокладывать пути для крупных бомбардировщиков вроде Ту-160, Ту-22 или МиГ-31, на борту у которых могут находиться крылатые ракеты Х-101 или гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

[ + – ] БПЛА С-70 "Охотник" с плоским соплом

По словам Кнутова, США некогда пытались разработать БПЛА с аналогичными тактико-техническими характеристиками, но отказались от проекта после того, как их инженеры не смогли справиться с поставленной перед ними задачей.

В декабре 2021 года была представлена ​​версия беспилотника с более плоским соплом, а позже было объявлено о запуске его в серийное производство. Об этом президенту Владимиру Путину сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов. Он также отметил, что для БПЛА разрабатывается новый наземный пункт управления. Позже заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Андрей Ельчанинов позже заявил в отдельном интервью, что самолеты и беспилотники могут взаимодействовать "не только друг с другом". В публикации ТАСС от 27 июля говорилось, что в РФ уже разрабатывается двухместный Су-57 для управления роем боевых беспилотников "Охотник" "для поражения воздушных и наземных целей".

Но с тех пор сроки переносились дважды: сначала на 2022 год, а потом — на 2023-й.

Как оценивает БПЛА "Охотник" американский эксперт

Эксперт по беспилотным летательным аппаратам и российским военным технологиям скептически относится к "космическим" возможностям С-70 "Охотник". По его словам, изначально его разрабатывали, как "грозу" ПВО.

Таким образом, группы Су-57 и С-70, скорее всего будут задействованы для подавления ПВО. У американцев такая же концепция — дроны, ведомые F-35, должны наносить удары по средствам противовоздушной обороны.

"О космических полетах С-70 рассказывают люди, не связанные напрямую с проектом, и поэтому их следует воспринимать скептически. Думаю, одна из предлагаемых функций БПЛА "Охотник", это подавление ПВО, для которой он изначально был разработан", — сказал американский эксперт в интервью EurAsian Times.

Что касается возможностей космических полетов, вернее, полетов в стратосфере на высоте около 50 км, американский военный аналитик сказал, что теоретически это возможно, однако до сих пор российская сторона не предоставила ни одного доказательства поведения подобного рода тестов.

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