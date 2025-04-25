Российских военных в Украине атакует вирусное приложение: как страдают оккупанты

Новая вирусная программа следит за российскими военными в Украине и крадет ценные данные, маскируясь под полезное приложение.

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Об этом подробно рассказали исследователи компании по кибербезопасности Dr.Web из РФ.

Вредоносный модуль называется Android.Spy.1292.origin, он скрыт внутри модифицированного приложения Alpine Quest, отображающего топографические карты в режимах онлайн и офлайн. Это ПО используют военнослужащие армии России, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины — они и стали главной целью атаки.

Вирусное приложение распространяется на поддельном канале в мессенджере Telegram, который создали для имитации официально ресурса разработчиков Alpine Quest. Сначала там разместили ссылку на загрузку программы в неофициальном каталоге приложений для Android, а потом ПО отдельно опубликовали в канале под видом обновления. Главное преимущество, побуждающее пользователей скачивать троянизированную программу, в том, что оно предоставляет бесплатную версию Alpine Quest Pro, которая обычно доступна только по платной подписке.

Как уточнили в Dr.Web, Android.Spy.1292.origin встроен в копию реального приложения, он выглядит и работает как оригинал, благодаря этому может незаметно вредить пользователям очень долгое время. Модульная конструкция приложения позволяет ему получать дополнительные обновления, которые еще больше расширяют возможности.

При каждом запуске вирус собирает и отправляет на сервер такие данные:

номер мобильного телефона пользователя и его счета;

контакты из телефонной книги;

текущую дату;

текущую геолокацию;

информацию о файлах, хранящихся на устройстве;

версию приложения.

Если злоумышленники видят в списке интересные файлы, то могут с помощью обновления ПО запустить модуль, который их украдет. По данным исследователей, разработчики приложения особенно интересуются документами, которые военные отправляют через Telegram и WhatsApp. Они также проявляют интерес к файлу locLog, журналу местоположений, созданному Alpine Quest.

Dr.Web не указал, кто может стоять за созданием и распространением вредоносного приложения, нацеленного на россиян. Вполне возможно, это делают украинские спецлужбы, считает издание ArsTechnica.

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