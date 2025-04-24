Вдруг вспыхнул и сгорел: в России уничтожен многоцелевой истребитель Су-30СМ, — ГУР

У российских оккупантов стало меньше на один многоцелевой истребитель Су-30СМ. Он сгорел на стоянке военного аэродрома в Ростове-на-Дону.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"На России уничтожен вражеский самолет Су-30СМ — сопротивление путинизму растет. На территории аэродрома "Ростов-на-Дону центральный" вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель агрессора Су-30СМ с бортовым номером "35", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уничтоженный самолет стоит около 50 миллионов долларов, а масштаб сил, готовых сопротивляться Кремлю и осуществлять акты демилитаризации государства-агрессора, растет.

"ГУР МО Украины напоминает — за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", — предупредили оккупантов в ГУР.

Напомним, 19 апреля сообщалось, что ВС РФ получили от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Речь идет о по меньшей мере двух новых самолетах.

С начала полномасштабного вторжения в Украину, по информации проекта Oryx, ВКС РФ потеряли всего 118 боевых самолетов, из которых 107 уничтожены.