Раптом спалахнув і згорів: у Росії знищено багатоцільовий винищувач Су-30СМ, — ГУР

У російських окупантів стало менше на один багатоцільовий винищувач Су-30СМ. Він згорів на стоянці військового аеродрому в Ростові-на-Дону.

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Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"На Росії знищено ворожий літак Су-30СМ ― спротив путінізму зростає. На території аеродрому "Ростов-на-Дону центральний" спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач агресора Су-30СМ із бортовим номером "35", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що знищений літак коштує приблизно 50 мільйонів доларів, а масштаб сил, готових чинити опір Кремлю та здійснювати акти демілітаризації держави-агресора, зростає.

"ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", — попередили окупантів у ГУР.

Нагадаємо, 19 квітня повідомлялося, що ЗС РФ отримали від Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК) партію нових винищувачів-бомбардувальників Су-34. Йдеться про щонайменше два нові літаки.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну, за інформацією проєкту Oryx, ПКС РФ втратили загалом 118 бойових літаків, з яких 107 знищено.