Бойові "селезні": ВКС РФ отримали нові винищувачі-бомбардувальники Су-34 (відео)

Російська армія отримала від Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК) партію нових винищувачів-бомбардувальників Су-34. Йдеться про щонайменше два нові літаки.

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Відео, присвячене передачі фронтових бомбардувальників, опублікувала корпорація "Ростех".

Ростех передав армії РФ партію нових Су-34

Повідомляється, що ці Су-34 пройшли повний цикл заводських тестувань при різних режимах, серед іншого, перелітали на аеродром базування. За даними російської корпорації, протягом двох років випуск цього літака збільшився більш ніж удвічі.

Останніми роками у РФ не називають точної кількості переданих машин і ретушують бортові номери військових літаків. У 2024 році російським ПКС передали щонайменше десять фронтових бомбардувальників. Протягом минулого року поставили 24 одиниці.

"Су-34 становить основу ударної потужності російської фронтової авіації. Бойовий "селезень" — найкращий літак у своєму класі", — стверджує перший заступник гендиректора Ростеха Володимир Артяков. За його словами, на сьогодні ці літаки вирішують найважливіші завдання і демонструють високу ефективність.

Су-34: РФ втратила 118 бойових літаків

Су-34 (за кодифікацією НАТО: Fullback "захисник") призначені для ураження наземних (надводних) і повітряних цілей, об'єктів інфраструктури, прикритих засобами ППО, на значних віддаленнях від аеродрому базування. Машина може працювати за вогневої та інформаційної протидії противника, вдень і вночі в простих і складних метеорологічних умовах.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну мала місце низка інцидентів за участю цих бомбардувальників. За інформацією проекту Oryx, ПКС РФ втратили загалом 118 бойових літаків, з яких 107 знищено.

Нагадаємо, що 100 бійців ЗС РФ намагалися втекти з військової частини Краснодара.

Також повідомлялося, що припинення воєнного стану не означатиме автоматичної демобілізації.