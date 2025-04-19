Боевые "селезни": ВКС РФ получили новые истребители-бомбардировщики Су-34 (видео)

Российская армия получила от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Речь идет о по меньшей мере двух новых самолетах.

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Видео, посвященное передаче фронтовых бомбардировщиков опубликовала корпорация "Ростех".

Ростех передал армии РФ партию новых Су-34

Сообщается, что эти Су-34 прошли полный цикл заводских тестирований при различных режимах, среди прочего, перелетали на аэродром базирования. По данным российской корпорации, в течение двух лет выпуск этого самолета увеличился более чем вдвое.

В последние годы в РФ не называет точного количества переданных машин и ретушируют бортовые номера военных самолетов. В 2024 году российским ВКС передали как минимум десять фронтовых бомбардировщиков. В течение прошлого года поставили 24 единицы.

"Су-34 составляет основу ударной мощи российской фронтовой авиации. Боевой "селезень" – лучший самолет в своем классе", — утверждает первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков. По его словам, на сегодня эти самолеты решают важнейшие задачи и демонстрируют высокую эффективность.

Су-34: РФ потеряла 118 боевых самолетов

Су-34 (по кодификации НАТО: Fullback "защитник") предназначены для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО, на значительных удалениях от аэродрома базирования. Машина может работать при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.

С начала полномасштабного вторжения в Украину имел место ряд инцидентов с участием этих бомбардировщиков. По информации проекта Oryx, ВКС РФ потеряли в общей сложности 118 боевых самолетов, из которых 107 уничтоженных.

Напомним, что 100 бойцов ВС РФ пытались сбежать из воинской части Краснодара.

Также сообщалось, что прекращение военного положения не будет означать автоматической демобилизации.