Путин приказал запустить массовое производство новых дронов в России: что изменится

Вице-премьер Андрей Белоусов пообещал, что россияне смогут ежегодно выпускать по 18 тысяч БПЛА в год, но только через три года.

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27 апреля президент России Владимир Путин провел совещание в индустриальном парке "Руднево" в Москве, где поручил наладить массовое производство новых беспилотников. Об этом сообщает российское информационное агентство "РИА Новости".

Владимир Путин распорядился, чтобы правительство "поставило на поток" выпуск перспективных моделей беспилотных летательных аппаратов, распространив опыт Москвы на другие регионы страны. Кроме того он поручил Министерству транспорта РФ проработать вопрос починения отрасли БПЛА Росавиации или отдельного государственного органа, который еще предстоит создать. Как подчеркнул президент, режим секретности и меры безопасности не должны мешать развитию беспилотников в стране.

Как пишет ТАСС, Владимир Путин предложил внедрить курсы по управлению дронами в образовательные программы, в том числе в школах. По его словам, Россия и Китай начнут помогать друг другу с технологиями, в которых преуспела одна из сторон, таким образом он прокомментировал предложение экспортировать продукцию за рубеж.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов во время совещания пообещал, что к концу 2026 года российские предприятия увеличат объем производства беспилотников до 18 000 в год. По его оценкам, объем государственного заказа на дроны с 2024 по 2026 год составит порядка 92 млрд рублей, а к 2030 году — до 200 млрд рублей.

Вице-премьер добавил, что в 2024 году российские власти должны разработать программу по стандартизации беспилотников в стране. Кроме того, Кабмин предложил ввести налоговые льготы для производителей дронов, подобные тем, что уже действуют для IT-компаний.

Уже давно известно, что дроны в России собирают из зарубежных комплектующих, которые все сложнее получать из-за санкций. С 7 апреля Япония запретила поставки в РФ высокотехнологического оборудования и компонентов для дронов, в том числе двигателей.

Тем временем в России обещают массово выпускать ударные дроны "Охотник" в Новосибирске. Местній губернатор Сергей Семка предположил, что производство смогут начать не ранее, чем через несколько лет.