Путін наказав запустити масове виробництво нових дронів у Росії: що зміниться

Віцепрем'єр Андрій Білоусов пообіцяв, що росіяни зможуть щороку випускати по 18 тисяч БПЛА на рік, але лише через три роки.

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27 квітня президент Росії Володимир Путін провів нараду в індустріальному парку "Руднево" у Москві, де доручив налагодити масове виробництво нових безпілотників. Про це повідомляє російське інформаційне агентство "РИА Новости".

Володимир Путін розпорядився, щоб уряд "поставив на потік" випуск перспективних моделей безпілотних літальних апаратів, поширивши досвід Москви серед інших регіонів країни. Крім того, він доручив Міністерству транспорту РФ опрацювати питання полагодження галузі БПЛА Росавіації або окремого державного органу, який ще належить створити. Як наголосив президент, режим таємності та заходи безпеки не повинні заважати розвитку безпілотників у країні.

Як пише ТАСС, Володимир Путін запропонував запровадити курси з управління дронами в освітні програми, зокрема в школах. За його словами, Росія та Китай почнуть допомагати один одному з технологіями, в яких досягла успіху одна зі сторін, таким чином він прокоментував пропозицію експортувати продукцію за кордон.

Перший віцепрем'єр Росії Андрій Білоусов під час наради пообіцяв, що до кінця 2026 року російські підприємства збільшать обсяги виробництва безпілотників до 18 000 на рік. За його оцінками, обсяг державного замовлення на дрони з 2024 по 2026 рік складе близько 92 млрд рублів, а до 2030 — до 200 млрд рублів.

Віце-прем'єр додав, що у 2024 році російська влада має розробити програму зі стандартизації безпілотників у країні. Крім того, Кабмін запропонував запровадити податкові пільги для виробників дронів, подібні до тих, що вже діють для IT-компаній.

Вже давно відомо, що дрони в Росії збирають із зарубіжних компонентів, які все складніше отримувати через санкції. З 7 квітня Японія заборонила постачання в РФ високотехнологічного обладнання та деталей для дронів, зокрема двигунів.

Тим часом у Росії обіцяють масово випускати ударні дрони "Мисливець" у Новосибірську. Місцевий губернатор Сергій Сьомка припустив, що виробництво зможуть розпочати не раніше, ніж за кілька років.