У РФ осталось всего 50 дронов "Ланцет": почему украинцам рано расслабляться

Как подсчитали аналитики, россияне могут производить до 65 БПЛА "Ланцет" в месяц вопреки международным санкциям.

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У российских военных осталось всего 50 опасных дронов "Ланцет", однако в дальнейшем страна-агрессор планирует наращивать производство этих беспилотных летальных аппаратов. Об этом рассказал представитель Генштаба Алексей Громов в интервью "Укринформу".

Сколько БПЛА "Ланцет" потратила Россия с начала войны в Украине

По информации Алексея Громова, ВС РФ для атак по Украине уже использовали 850 "Ланцетов", которые производят на Ижевском механическом заводе известном как концерн Калашникова. Всего у ВС РФ был запас в 900 штук этих беспилотников. Таким образом у страны-агрессора осталось не более 50 беспилотников этого типа. А наладить производство новых России мешают экономические санкции.

"Следует отметить, что в результате экономических санкций Запада и из-за отсутствия доступа к современным технологиям технологические возможности противника по производству современных дронов остаются ограниченными", — подчеркнул Громов.

Угроза не миновала: Россия выпускает новую партию "Ланцетов"

В свою очередь медиа Defence-Ua пишет о том, что "Ланцеты" появились на фронте только летом 2022 года. Однако уже осенью российские военные начали их применять массово. По мнению расследователей, это свидетельствует о том, что РФ успела отладить производство этого вида БПЛА.

По состоянию на февраль 2022 года ВС РФ имели в своем запасе от 50 до 100 "Ланцетов", а уже с лета смогли нарастить производство этого оружия. Как подсчитали аналитики, если взять начальной точкой июль 2022 года то за 12 месяцев РФ теоретически могла произвести 800 из 900 БПЛА. Таким образом по предварительным подсчетам, Россия производит в месяц в среднем до 65 таких дронов.

Из этого СМИ делает выводы, что страна-агрессор, увидев на практике эффективность "Ланцетов", поспешила отладить их производство. Этому процессу не помешали даже санкции западноевропейских стран. Кроме того о наращивании производства этих опасных беспилотников, которые трудно сбивать украинским силам ПВО, говорят и в Минобороны Украины.

Что известно о смертоносных дронах "Ланцет"

Этот беспилотный летальный аппарат представили в 2019 году на тематическом форуме "Армия". Уже в 2020 году российская армия активно применяла этот дрон во время боевых действий в Сирии. После полномасштабного вторжения в Украину, увидев, что "Ланцеты" наносят существенный урон ВСУ, Россия отладила производство и повысила темпы выпуска дронов.

Технические характеристики БПЛА "Ланцет":

производитель — ZALA AERO;

модели — "Ланцет-1" и "Ланцет-3";

дальность поражения — 40 километров (70 километров для "Ланцет-3");

максимальная скорость — 300 км/ч;

продолжительность полета — 30 минут (40 минут у "Ланцет-3");

взлетная масса — 5 килограмм (12 килограммов у "Ланцет-3");

боевая часть: 1 килограмм (3 килограмма у "Ланцет-3");

стоимость: около $35 тыс.

Напомним, в начале июля 2023 года стало известно о том, что "Антидрон Украина" разработал новое антидроновое ружье, которое уничтожает опасные БПЛА "Ланцет". Эти российские дроны-камикадзе наносят ВСУ большой ущерб, но теперь воины получат высокотехнологичное средство для борьбы с ними.

Кроме того СМИ писали о том, что российские дроны "Ланцет" тормозят ВСУ. Медиа пишет, что бюджетный БПЛА, способный уничтожать технику, во много раз превышающую его размер и стоимость, стал проблемой для украинских войск на передовой. Видя это, Минобороны РФ начало инвестировать в производство этих дронов больше средств.