Российские дроны "Ланцет" тормозят ВСУ: в Минобороны раскрыли, как от них защититься

"Ланцеты" наносят большой урон военным и технике украинской армии, поскольку большинству систем ПВО сложно их сбивать. К счастью, способы с ними бороться есть.

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Россия стала еще чаще применять дроны-камикадзе "Ланцет", чтобы затормозить контрнаступление Вооруженных сил Украины. Советник министра обороны Украины Юрий Сак рассказал изданию The Telegraph, чем они опасны и как украинские войска могут защититься от них.

Медиа пишет, что бюджетный БПЛА, способный уничтожать технику, во много раз превышающую его размер и стоимость, стал проблемой для украинских войск на передовой. Видя это, Минобороны РФ начало инвестировать в производство этих дронов больше средств.

"Наша разведка сообщает нам, что они (россияне, — ред.) начали больше инвестировать в производство этих беспилотников", — сказал советник министра обороны Украины Юрий Сак, с которым поговорили журналисты.

Он также сказал, что "Ланцеты" — довольно неплохая разработка РФ. Они вызывают наибольшее опасение у украинских военных потому, что могут повреждать или полностью уничтожать дорогостоящую военную технику, которую ВСУ передают страны-союзницы.

Как ВСУ могут защититься от дронов-смертников "Ланцет"

Юрий Сак называет три наиболее эффективных способа борьбы с этими российскими дронами-камикадзе. Первый из них — применение немецких танков Gepard c зенитными пушками.

"Они мобильны, могут быстро передвигаться и имеют хороший радар", — сказал представитель Минобороны Украины.

По его словам, именно эти танки, вооруженные парой зенитных орудий, является одним из видов оружия, которое лучше всего подходит для уничтожения БПЛА "Ланцет". Уже до конца 2023 года Украина должна получить 45 таких машин от Минобороны Германии.

Второй способ — это средства РЭБ. Однако сейчас ВСУ не обладают достаточным количеством этой техники и ее нужно просить у союзников.

Также бороться с дронами-камикадзе "Ланцет" может модернизированный зенитно-ракетный комплекс NASAMS, сконструированный на базе бронеавтомобіля Hawkie. Он позволяет применять эффективные для поражения целей типа БПЛА ракеты малой дальности AIM-9X. Украина уже обратилась к Австралии, которая владеет такой техникой, и попросила их поставить ВСУ.

Кроме того, чтобы защитить себя, некоторые артиллерийские подразделения устанавливают вокруг своих орудий импровизированные щиты, часто сделанные из маскировочной сетки или мелкоячеистой сетки, чтобы поймать БПЛА "Ланцет" до того, как он достигнет своих целей.

В свою очередь военнослужащий ВСУ Сергей Флэш рассказал о том, что "Ланцетам" можно "заглушить" спутниковую навигацию и сигналы управления с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Вот только такой способ сработает только в том случае, если беспилотник еще не успел прицелиться и получить команду атаковать — в противном случае он все равно долетит.

Технические характеристики БПЛА "Ланцет":

производитель — ZALA AERO;

модели — "Ланцет-1" и "Ланцет-3";

дальность поражения — 40 километров (70 километров для "Ланцет-3");

максимальная скорость — 300 км/ч;

продолжительность полета — 30 минут (40 минут у "Ланцет-3").

взлетная масса — 5 килограмм (12 килограммов у "Ланцет-3").

боевая часть: 1 килограмм (3 килограмма у "Ланцет-3").

стоимость: около $35 тыс

БПЛА "Ланцет" управляется с помощью джойстика. Часто работает в паре с другим дроном, который выполняет роль разведчика и корректировщика.

В июне стало известно о том, что производитель дронов "Ланцет" продолжает импортировать западные компоненты. По данным журналистов, основной владелец компании, производящей дроны-камикадзе "Ланцет", Александр Захаров даже не попал под санкции. А на саму компанию ограничения наложили только Украина, Австралия и Великобритания.