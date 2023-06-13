Производитель дронов "Ланцет" продолжает импортировать западные компоненты, – расследование

По данным журналистов, основной владелец компании, производящей дроны-камикадзе "Ланцет", Александр Захаров даже не попал под санкции. А на саму компанию ограничения наложили только Украина, Австралия и Великобритания.

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Производитель ударных беспилотников "Ланцет", которые используются Кремлем в войне против Украины, продолжает импортировать западные комплектующие. Об этом идет речь в расследовании издания "Важные истории".

На сайте производителя "Ланцетов" компании Zala Aero Group сказано, что БпЛА покупают для поиска пропавших людей, тушения пожаров, мониторинга нефтепроводов и прочего.

Однако сейчас, как выяснили журналисты, основными покупателями продукции Zala Aero Group стали военные. Согласно документам, попавшим в распоряжение издания, в 2022-20223 годах ООО "ЦСТ", являющееся основным юридическим лицом компании, продало своих дронов военным на 5,3 млрд рублей.

Контрольным собственником ЦСТ с долей 50,85% является Александр Захаров, остальная доля принадлежит концерну "Калашников". По информации расследователей, сын и дочь Захарова – самые крупные поставщики компании.

Никита Захаров владеет компанией "Аэроскан", а Мария Захарова – "Орион". После российского вторжения в Украину выручка "Аэроскана" выросла в десятки раз и за 2022 год составила 3,8 млрд рублей, а выручка "Ориона" выросла в два раза и составила за 2022 год 400 млн рублей, выяснили журналисты.

В материале отмечается, что Александр Захаров не подпал по санкции, а на ЦСТ санкции наложили только Украина, Австралия и Великобритания. Необходимые комплектующие, как говорится в расследовании, ему удается покупать через сеть поставщиков.

В первую тройку компаний по сумме поставок ЦСТ кроме "Аэроскана" и "Ориона" входит новосибирская ОМП. Эта компания в 2022–2023 годах продала ЦСТ товаров на 1,4 млрд рублей, а ввезла в РФ – на 1,3 млрд.

Владелец ОМП – Максим Котельников, он также связан с "Аэросканом" и ЦСТ. Согласно таможенным базам данных, ОМП ведет активную торговлю с Китаем, где закупает электрические двигатели, изделия из алюминия, винты, болты, гайки и другие товары, отмечает издание.

Расследовали обнаружили еще несколько поставщиков ЦСТ, которые реализуют компании и ее партнерам товары для производства дронов-камикадзе. Так, "Хартис ДВ" в 2022-2023 годах продала ЦСТ и ОМП товаров более чем на 50 млн.

На сайте компании отмечается, что "решение о выходе на рынок радиоэлектронных компонентов было обусловлено нарастающим санкционным давлением". Также фирма указывает, что для преодоления проблем с санкциями фирма "использует наработанные связи в Европе, Северной Америке и Азии для выполнения самых сложных заказов".

"АйДи Солюшнс", которая продала ЦСТ продукции на 60,4 млн, а другому поставщику ЦСТ – "Фотопарк" – на 95 млн, принадлежит Игорю Иевлеву, который сейчас находится в Дубае. Он является совладельцем компании Scyscraper, разрабатывающей программное обеспечение для управления офисными помещениями.

В контактах журналисты нашли адрес в Ташкенте и компанию Mvizion. Согласно таможенным базам, после начала вторжения в Украину узбекистанская Mvizion поставила российской "АйДи Солюшнс" товаров на 150 млн рублей, в том числе от американских Hitech Global и Nvidia.

Еще одна компания "Спэл", которой владеют Павел Снегов и Сергей Орлов, продала ЦСТ и ОМП продукции примерно на 100 млн. У нее налажены поставки от нескольких десятков европейских и азиатских производителей. Также среди клиентов "Спэл", которым она продает комплектующие, российские оборонные предприятия – "Радиоавионика", "Тестприбор" и "Тактическое ракетное вооружение", пишут журналисты.

Напомним, 16 мая Фокус рассказал, как украинские защитники противостоят российским беспилотникам "Ланцет". Для успешной борьбы требуется комплексный подход, говорят военные эксперты-связисты, и тогда дроны "Ланцет" перестанут быть большой проблемой для Украины.

Также мы писали, что ВСУ применяют надувные приманки, чтобы обмануть российские дроны "Ланцет". Конструкция из нейлоновой ткани сверху напоминает боевую технику по внешнему виду и стоит очень дешево.