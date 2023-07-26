Иран представил крылатую ракету с ИИ: что умеет "Абу Махди" и стоит ли ее бояться (видео)

Как утверждают иранцы, новая ракета способна пролететь 1000 км, уклоняться от радаров, менять траекторию во время движения и уничтожать любые корабли, но ее еще ни разу не применяли в бою.

Армия Ирана получила на вооружение "Абу Махди" (Abu Mahdi) первую крылатую ракету с искусственным интеллектом. Подробности приводи иранское издание Tehran Times.

Крылатые ракеты "Абу Махди" торжественно передали военно-морским силам сухопутных войск и Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Иранцы уверяют, что она выделяется высокой точностью, разрушительной силой и большой дальностью полета — более 1000 км. Это позволит усилить оборону Ирана и увеличить зону поражения военно-морских подразделений.

Искусственный интеллект внедрен в систему управления и определения траектории ракеты, благодаря этому она может совершать маневры на малых высотах, менять высоту и направление полета, а также уклоняться от вражеских радаров. "Абу Махди" также получила современную навигационную систему и мощный двигатель, что позволяет запускать ее из любой точки в Иране для поражения мобильных морских целей.

Как сообщает иранское издание PressTV, "Абу Махди" разработали специалисты предприятия Aerospace Industries Organization, подчиняющегося министерству обороны Ирана. "Умная" ракета способна преодолевать естественные и искусственные преграды, а также средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, чтобы противник не мог вовремя засечь ее и отреагировать.

Ракета "Абу Махди" на выставке в Иране Фото: IRNA

Утверждается, что крупная боеголовка уничтожит корабль любого типа, в том числе фрегатов и эсминцев. При этом ракета использует как активные, так и пассивные головки самонаведения, а система навигации реагирует на перемещение цели во время полета.

Иранский контр-адмирал Али Реза Тангсири заявил, будто новые ракеты "практически невозможно отследить" из-за большой дальности и низкой высоты. Запускать их при этом можно корабля или береговой пусковой установки, атаковать многочисленные цели и наносить удары с нескольких сторон.

Главной целью "Абу Махди" военный назвал удержание врагов подальше от берегов Ирана. К примеру, условным авианосцам придется останавливаться как минимум в 1000 км, чтобы не попасть под удар.

"Это означает, что истребители на борту этого авианосца станут бесполезными", — подчеркнул Тангсири.

Ракету иранские конструкторы назвали в честь бывшего заместителя главы иракских отрядов народной мобилизации, который был убит вместе с главнокомандующим иранскими силами по борьбе с терроризмом генерал-лейтенантом Касемом Сулеймани в результате взрывов возле международного аэропорта Багдада в январе 2020 года. Считается, что удар нанес беспилотник США по приказу экс-президента страны Дональда Трампа.

Иран продемонстрировал ракеты "Абу Махди" для ВМС

Как пишет Jerusalem Post, объявление о ракете рассматривается как ответ на действия США в регионе. Иранские военные могут применить ракету против таких кораблей, как эсминцы и фрегаты, а США недавно отправили ракетный эсминец USS Thomas Hudner через Суэцкий канал, чтобы присоединиться к 5-му флоту, базирующемуся в Бахрейне.

Пока неясно, как "Абу Махди" будут работать на практике, поскольку их еще ни разу не испытывали в боевых условиях. Вполне возможно, что они не обладают заявленными возможностями и не умеют летать на 1000 км. Рассказам о новых системах управления и контроля на базе ИИ подтверждений пока нет: ни одна из них могла уклоняться от радаров. СМИ подчеркнуло, что Иран часто хвастается новыми технологиями и делает заявления, которые попросту невозможно проверить.

Недавно в Иране представили новый дрон-камикадзе Shahed-149 Gaza производства компании Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation. Разработчики утверждают, что он может лететь 35 часов и преодолевать до 7000 км.