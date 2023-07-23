Shahed-149 Gaza: Иран представил новую версию дрона-камикадзе (фото)
Новый БПЛА оснащен небольшой камерой в носовой части аппарата. Под его крыльями есть пилоны для вооружений.
Дрон Shahed-149 Gaza разработан и произведен был компанией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, а информация о его разработке впервые появилась в мае 2021 года. Об этом сообщило издание IRNA.
У нового беспилотника подвесное шасси и опора. В полете он может находиться до 35 часов и преодолевать расстояния до 7000 км.
В носовой части аппарата Shahed-149 Gaza находится небольшая камера. Под крыльями есть пилоны для вооружений.
Сообщается, что дрон Gaza будет использоваться в разведывательных целях.
На днях учащихся специализированных иранских школ съездили на авиабазу "Шахид Карими" в Кашане. Встреча проходила в присутствии Сардара Моджтаба Бастана, главы организации "Студенческий Басидж" (иранского полувоенного ополчения — одной из пяти так называемых "сил" в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Напомним, что Великобритания может поставить Украине дроны Malloy, которые используются при эвакуации раненых.
Также сообщалось, что США запустили в стратосферу дрон-шпион, который может сыграть решающую роль в войне с Россией.
БПЛА подпитывается солнечной энергией. Эта система может выполнять одновременно несколько функций: проводить сверхдлительное наблюдение, разведку и охрану, а также обеспечивать связь.