Shahed-149 Gaza: Іран представив нову версію дрона-камікадзе (фото)

Новий БПЛА оснащений невеликою камерою в носовій частині апарата. Під його крилами є пілони для озброєнь.

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Дрон Shahed-149 Gaza розробила і виготовила компанія Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, а інформація про його розробку вперше з'явилася в травні 2021 року. Про це повідомило видання IRNA.

У нового безпілотника підвісне шасі та опора. У польоті він може перебувати до 35 годин і долати відстані до 7000 км.

Новий іранський дрон Shahed-149 на авіабазі "Шахід Карімі" в Кашані

У носовій частині апарата Shahed-149 Gaza розташована невелика камера. Під крилами є пілони для озброєнь.

Новий іранський дрон Shahed-149

Повідомляють, що дрон Gaza використовуватимуть у розвідувальних цілях.

Іранські студенти та школярі під час візиту на авіабазу "Шахід Карімі" в Кашані Новий іранський дрон Shahed-149 Новий іранський дрон Shahed-149 Новий іранський дрон Shahed-149

Днями учні спеціалізованих іранських шкіл з'їздили на авіабазу "Шахід Карімі" в Кашані. Зустріч відбувалася за присутності Сардара Моджтаба Бастана, голови організації "Студентський Басідж" (іранського напіввійськового ополчення — однієї з п'яти так званих "сил" у складі Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Нагадаємо, що Велика Британія може поставити Україні дрони Malloy, які використовуються під час евакуації поранених.

Також повідомлялося, що США запустили в стратосферу дрон шпигун, який може зіграти вирішальну роль у війні з Росією.

БПЛА підживлюється сонячною енергією. Ця система може виконувати одночасно кілька функцій: проводити надтривале спостереження, розвідку та охорону, а також забезпечувати зв'язок.