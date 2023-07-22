Зіграє вирішальну роль у війні з Росією: США запустили в стратосферу дрон-шпигун (відео)

Дрон "живиться" сонячною енергією і може виконувати одразу кілька функцій — проводити надтривале спостереження, розвідку та охорону, забезпечувати зв'язок, також захищати кордони.

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США запустили безпілотник Phasa35, який може рік спостерігати за Землею зі стратосфери. Про це повідомляє Bild.

Дрон запустили у штаті Нью-Мексико. Йому вдалося піднятися на відстань 20 кілометрів над землею. У такому положенні він пробув 24 години. Розробник говорить про те, що в стратосфері безпілотний летальний апарат може пробути до року, оскільки "живиться" енергією сонця за допомогою сонячних батарей.

Крім того, Phasa35 на висоті невразливий для протиповітряних систем оборони. Йому навіть не загрожують радари й засоби РЕБ. Медіа підкреслює, що завдяки таким технічним характеристикам американський дрон-шпигун може зіграти вирішальну роль у російсько-українській війні.

Що відомо про БПЛА Phasa35

Безпілотник оснащений сонячними батареями, які забезпечують його системи енергією вдень, а також батареями, що перезаряджаються, для роботи в нічний час.

Технічні характеристики дрона

завдання — надтривале спостереження, розвідка, охорона, забезпечення зв'язку, захист кордонів;

виробник — BAE Systems (Велика Британія);

розмах крила — 35 м;

корисне навантаження — до 15 кг;

оснащення — сонячні батареї.

Зазначимо, що раніше армія США випробувала безпілотну систему, що стріляє ракетами по кораблях. Навчання відбулися в межах модернізації морської піхоти США, оскільки в країні вважають, що в гіпотетичному військовому конфлікті будуть використовуватися саме безпілотні технології.

Нагадаємо, 19 липня Росія заявила про те, що біля Одеси в Чорному морі працював американський дрон. Морський безпілотник борознив так званий "зерновий коридор". Журналісти стверджують, що дрон зі США "працював" не один.