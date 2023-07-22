Сыграет решающую роль в войне с Россией: США запустили в стратосферу дрон-шпион (видео)

Дрон "питается" солнечной энергией и может выполнять сразу несколько функций — проводить сверхдлительное наблюдение, разведку и охрану, обеспечивать связь, также защищать границы.

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США запустили беспилотник Phasa35, который может год наблюдать за Землей из стратосферы. Об этом сообщает Bild.

Дрон запустили в штате Нью-Мексико. Ему удалось подняться на расстояние 20 километров над землей. В таком положении он пробыл 24 часа. Разработчик говорит о том, что в стратосфере беспилотный летальный аппарат может пробыть до года, так как "питается" энергией солнца при помощи солнечных батарей.

Кроме того Phasa35 на высоте неуязвим для противовоздушных систем обороны. Ему даже не угрожают радары и средства РЭБ. Медиа подчеркивает, что благодаря таким техническим характеристикам американский дрон-шпион может сыграть решающую роль в российско-украинской войне.

Что известно о БПЛА Phasa35

Беспилотник оснащен солнечными батареями, которые обеспечивают его системы энергией днем, а также перезаряжаемыми батареями для работы в ночное время.

Технические характеристики дрона

задачи — сверхдлительное наблюдение, разведка, охрана, обеспечение связи, защита границ;

производитель — BAE Systems (Великобритания);

размах крыла — 35 м;

полезная нагрузка — до 15 кг;

оснащение — солнечные батареи.

Отметим, что ранее армия США испытала беспилотную систему, стреляющую ракетами по кораблям. Учения прошли в рамках модернизации морской пехоты США, так как в стране считают, что в гипотетическом военном конфликте будут использоваться именно беспилотные технологии.

Напомним, 19 июля Россия заявила о том, что возле Одессы в Черном море работал американский дрон. Морской беспилотник бороздил так называемый "зерновой коридор". Журналисты утверждают, что дрон из США "работал" не один.