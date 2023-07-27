Заглушит самые сложные системы врага: Китай показал новейшую станцию РЭБ, что известно

Военные инженеры КНР создали эту систему мобильной – ее можно установить на грузовик и выдвинуть на линию фронта.

Во время открытого авиасалона ВВС 2023 китайском Чанчуне военно-воздушные силы армии Китая продемонстрировали свою новейшую систему радиоэлектронной борьбы, станцию ​​отслеживания цепочки данных и создания помех RCT195B, сообщает Army Recognition. Эта система РЭБ предназначена для нацеливания на линии передачи данных противника и оснащена логопериодической дипольной антенной (LPDA) со сверхширокой полосой пропускания (UWB).

Станция отслеживания цепочки данных и создания помех RCT195B, показанная во время мероприятия, играет важную роль в радиоэлектронной борьбе, говорят военные НОАК. Радиопомехи, примером которых является эта система, включают блокировку или нарушение беспроводной связи. Нарушить связь противника можно с помощью привычных средств, таких как введение мешающих сигналов, но лучше использовать тонкие помехи, которые врагу сложнее обнаружить и труднее противостоять. Именно для таких помех создавалась система RCT195B.

РЭБ RCT195B устанавливается на грузовик и может выдвинуться на линию фронта Фото: Twitter

Военные инженеры Китая собираются и дальше развивать, и модернизировать RCT195B, ведь по мере развития технологий эта модель системы РЭБ может эффективно нарушать воздушные каналы передачи данных противника. Так же RCT195B способна создавать помехи сложным цифровым сигналам, используя такие методы модуляции, как QPSK.

Организаторы мероприятия заявили, что демонстрация RCT195B и других военных отечественных разработок, представленных на выставке, показали стремления Китая перейти от западных технологий, к отечественным разработкам. Кроме того, мероприятие было призвано продемонстрировать прогресс Китая в создании надежных военно-воздушных сил, отвечающих "современным технологичным вызовам".

Ранее мы рассказывали, что Китай разрабатывает дрон-камикадзе "сверхдальнего" радиуса действия. Беспилотник будет создан на базе существующей серии ракет AR и сможет быть как ударным дроном, так и многоразовым БПЛА.

Так же НОАК переделывает обычные дроны в военные. Армейские инженеры модифицируют беспилотники, чтобы они могли перевозить грузы весом до 40 кг со скоростью до 70 км/ч.