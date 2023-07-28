Пора готовиться к блэкауту: топ-7 украинских зарядных станций на случай отключений света

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы украинцам начнут снова отключать электроснабжение, поэтому стоит позаботиться об альтернативных источниках питания.

Из-за российских обстрелов энергетическая инфраструктура Украины сильно повреждена, поэтому эксперты советуют готовиться к новым блэкаутам. Издание DEV.ua представило лучшие зарядные станции от украинских разработчиков, которые могут пригодиться в ближайшем будущем.

Еще в 2022 году многие компании и стартапы в Украине начали производить генераторы, павербанки и зарядные станции, чтобы помочь военным на поле боя. Осенью того же года такое оборудование пригодилось и гражданским, поскольку в стране начались массовые перебои с электроснабжением. Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко предположил, что ближайшая зима может стать еще тяжелее, чем предыдущая, поэтому источники энергии пригодятся.

Kseonics Technology

В городе Млинов Ровенской области работает компания Kseonics Technology, которая начала со сборки небольших павербанков, а потом перешла на полноценные зарядные станции. Сейчас в ассортименте производителя есть четыре модели: Kseon 84, Kseon 84 Mini, Kseon 168 и Kseon 2500. В их основе лежат литий-ионные батареи Samsung-35e емкостью по 3500 мА, разработчики закупают в Украине все комплектующие кроме корпусов, которые заказывают из Польши.

Kseon 84 за 6000 грн имеет емкость 310 Вт/ч — этого хватает, чтобы 20 раз зарядить смартфон Iphone 14 Pro Max или 4 раза — дрон DJI Mavic 3. Станция весит 2 кг, оснащена двумя разъемами USB-A 5В/2.1A, двумя USB-A 5В/1A и двумя гнездами прикуривателя на 12-16,8 В. В комплект входит инвертор на 12-220 В.

Kseon 84 Mini обладает такой же емкостью, но весит на 150 г меньше и почти в два раза компактнее. У него по одному разъему прикуривателя, USB-A 5В/2.1A и USB-A 5В/1A, зато есть два USB-A QC 3.0. Стоит станция при этом дороже предыдущей — почти 8000 грн.

Kseon 168 с емкостью 620 Вт/ч за 10500 весит 3250 г, работает бесшумно, подходит как для дома или офиса, так и для полевых условий. Набор разъемов у станции такой же, как и у Kseon 84.

Kseon 2500 — самая крупная и дорогая зарядная станция, которую Kseonics Technology свободно продает в Украине. Как следует из названия, емкость аккумулятора составляет 2500 Вт/ч — этого хватает, чтобы 150 раз зарядить смартфон или 36 часов питать терминал Starlink V2. В распоряжении пользователей есть пять розеток 220 В и встроенный инвертор. Стоит такое устройство 50000 грн.

Scat

Компания Scat Power Batteries действует с марта 2022 года, изготавливая павербанки и зарядные станции для ВСУ, ССО, СБУ, Госпогранслужбы, разведки, МВД. У производителя есть несколько моделей, но больше всего он собирает станций SCAT-460, разработанных специально для нужд военных. Они получили прочную и водонепроницаемую оболочку из нержавеющей стали и мощные аккумуляторы типа Li-NMC или LiFePO4 с запасом энергии до 240 000 мАч при 3.7В — хватит, чтобы 10-15 раз зарядить смартфоны или 13 часов питать Starlink.

Военные могут заряжать батареи Scat-460 через прикуриватели от аккумуляторов автомобилей или подключать к электросети через силовые кабели. Сама станция может и отдавать машинам энергию, за считанные минуты возвращая к жизни разряженный аккумулятор или помогая завести двигатель без такового. Эту функцию бойцы часто используют в зоне боевых действий, поскольку в бусах и пикапах, переданных волонтерами, часто стоят старые аккумуляторы.

Зарядная станция Scat-460 Фото: Scat

Boseco

Стартап из Одессы, который уже обеспечил портативными источниками десятки подразделений Сил обороны Украины. По словам основателя компании Константина Юна, его продукция гораздо дешевле популярных зарубежных аналогов, к тому же в ассортименте есть варианты для разных задач и под любой бюджет.

Батареи предприятия делятся на два типа: один собирают в Одессе по индивидуальному заказу, второй — в Китае. Модели китайской сборки менее гибкая в плане формы, зато предлагают широкий диапазон характеристик.

На сайте Boseco сейчас размещены семь моделей зарядных станций стоимостью от 8540 грн до 46 620 грн. Самая дорогая модификация имеет емкость 1000 Вт/ч (320 000 мАч), этого хватит для зарядки 72 смартфонов с батареями на 4500 мАч, 6 стандартных ноутбуков или 5 часов работы ПК. К станции можно подключать приборы общей мощностью до 1 КВт, для этого предусмотрены две розетки на 220 В, четыре разъема USB-A, два — USB-C, прикурикатель на 12 В, шесть гнезд DC 5,5 на 12 В, порт для солнечной панели.

ELEEK

Предприятие из Тернополя изначально занималось созданием электробайков, но после вторжения РФ переключилось на военные павербанки. За 19200 грн компания продает зарядную станцию "Элик Энергия 810" весом 5,4 кг, которая "прекрасно показала себя в ВСУ". Отличительной особенностью модели стал встроенный блок зарядного устройства с пассивным охлаждением.

Достаточно компактный металлический корпус, защищенный от влаги по стандарту IP54, вмещает в себя аккумулятор емкостью 810 Вт/ч. В него вмонтированы 6 портов USB Type-A (2 поддерживают быструю зарядку), USB 2.0, USB QC 3.0, порт на 12 В (прикуриватель) порт на 12 В и 20 А для дополнительных зарядных устройств.

Зарядная станция Элик Энергия 810 Фото: ELEEK

Burevii

Украинская компания разработала и производит три серии зарядных станций под разные потребности. В серию М входят батареи емкостью от 360 000 до 720 000 мАч, подходящие для питания узлов связи и терминалов спутникового интернета Starlink в полевых условиях. Самая мощная модель М7 стоит 48 000 грн, весит 19,5 кг, оснащена тремя розетками на 220В и разъемами USB QC.

Устройства Burevii серии А лучше всего подходят для зарядки аккумуляторов дронов: коптеров и самолетного типа. Модель А4 стоит 112 000 грн, обладает запасом энергии в 8000 Вт/ч и весит при этом 52 кг. В нем предусмотрено целых шесть розеток на 220 В и разъемы USB Type-A.

Burevii серия R позволяют военным носить автомобильные радиостанции в рюкзаках. Комплектуются дополнительными антеннами, автономной литиевой системой питания с запасом в 460 Вт/ч, возможностью подключения гарнитуры. Стоит 25 000 грн.

Bandera power

Завод "Промавтоматика" из Винницы выпускает зарядные станции под брендом Bandera Power, которые обеспечивают резервное питание военным и не только. Разработчики предлагают использовать их батареи на поле боя, в подвалах, временных блокпостах, и в других местах, где нет возможности подключиться к электросети.

Предприятие производит четыре модели станций Bandera Power: 125, 180, 180 S, 225 S, 305 S, 430 S, 610 S, 860 S. Они отличаются размерами, емкостью и другими характеристиками. Самая дорогая — Bandera Power 860 S за 86 800 грн весит 25,3 кг, обладает емкостью 860 000 мАч и запасом энергии 3200 Вт/ч, может 183 раза зарядить смартфон с аккумулятором на 4000 мАч. Для подключения устройств предусмотрены 3 розетки 220 и четыре порта USB c поддержкой быстрой зарядки.

Зарядная станция Bandera Power 860 S Фото: ПромАвтоматика

Sanlarix

Львовская компания Sanlarix специализируется на виде LED-прожекторах с солнечными батареями, но после начала войны, как сами уверяют, продали больше всего зарядных станций в Украине. Как объяснил сооснователь Богдан Билинский, они взяли готовые решения и объединили их в одном устройстве, что позволило не тратить время на разработку и быстро мастабировать производство.

Зарядные станции Sanlarix Фото: dev.ua

Станция Sanlarix HOME стоимостью 18 200 грн идет в комплекте с солнечной батареей на 150 Вт, тремя панелями и тремя лампами для освещения. Запаса энергии в 480 Вт хватит для зарядки до 20 смартфонов. Разъемы USB позволяют одновременно питать до шести устройств.

Ранее Фокус писал, стоит ли украинцам готовить генераторы и пауэрбанки, чтобы пережить зиму. Эксперты считают, что отключения электроэнергии неизбежны.