Хотели снимать красивые видео: в Индии поймали родителей, продавших ребенка ради iPhone

По данным полиции, после младшего малыша супруги хотели продать еще и семилетнюю дочь, но им помешали соседи.

Супружеская пара из Западной Бенгалии (Индия) продала восьмимесячного сына, а вырученные деньги потратила на iPhone 14 и путешествия по стране. Об инциденте сообщает медиа DailyOсо ссылкой на полицию.

Родители ребенка — Джайдев и Сатхи — оказались блогерами. Но для того, чтобы снимать качественные видеоролики и делать фото им не хватало высокотехнологического смартфона. По информации полиции, пара решила выручить деньги на технику с продажи собственного маленького ребенка.

После того как супруги нашли покупательницу (ею оказалась женщина по имени Приянка Гхош), они получили деньги и купили на них смартфон от Apple. Оставшиеся деньги они потратили на путешествия по штату, в котором снимали контент для Instagram.

Возможно, преступление так и осталось бы ненаказанным, если бы тревогу не подняли соседи Джайдева и Сатхи. Сначала они удивились тому, что давно не видели младшего ребенка пары. А потом заметили, что супруги, несмотря на не самое лучшее финансовое положение, купили дорогой телефон. Люди обратились со своими подозрениями в полицию. В результате оперативных и следственных действий факт торговли детьми подтвердился.

Мать ребенка и его "покупательницу" задержали. Отец ребенка пока на свободе несмотря на то, что он также пытался продать своего старшего ребенка — семилетнюю дочь. В полиции отмечают, что в Западной Бенгалии, как и, впрочем, по всей Индии, торговля детьми не такое уж редкое преступление. Однако "сделку", в которой ребенка обменяли на смартфон, они видят впервые.

Напомним, в 2021 году в Афганистане голодающая семья продала ребенка за $500. Родители рассказали, что ребенка новая семья заберет тогда, как только он научится ходить. Тогда же они получат и остаток суммы за продажу.

СМИ уже писали о странных случаях, связанных с торговлей детьми. Так, в 2010 году американка обменяла свою дочь на пистолет. Во время допроса женщина призналась, что решилась на продажу собственной дочери из-за того, что посчитала, что друзья смогут лучше воспитать девочку, чем она сама