Китай ввел ограничения на экспорт дронов из-за войны в Украине: какие БПЛА под запретом

Вскоре китайские компании не смогут официально продавать БПЛА с хорошими камерами, которые могут далеко летать и поднимать гранаты.

Китай ввел ограничения на экспорт гражданских беспилотников большой дальности, которые применяются на войне в Украине. Такое объявление 31 июля сделало Министерство торговли страны.

Новые меры экспортного контроля начнут действовать со вторника, 1 сентября, чтобы предотвратить использование дронов в "немирных целях". Минторговли в сотрудничестве с Госсоветой и Центральной военной комиссией определили характеристики беспилотников, которые запретят вывозить из страны. Ограничения могут продлиться до двух лет.

БПЛА нельзя экспортировать, если они:

могут летать за пределами прямой видимости оператора;

могут проводить в воздухе 30 минут или дольше;

масса превышает 4 кг, а максимальный взлетный вес — 7 кг;

могут сбрасывать груз (например, гранату);

имеет гиперспектральную или мультиспектральную камеру, поддерживающую диапазоны, отличные от 560 нм, 650 нм, 730 нм и 860 нм;

имеет инфракрасную камеру с минимальной разницей температур 40 милликельвинов;

способен поддерживать сторонние полезные нагрузки;

мощность бортового радиооборудования превышает предельное значение мощности, установленное международным одобрением и сертификацией гражданской радиопродукции.

Под некоторые из этих характеристик попадают дроны линейки Mavic 3 или Matrice от китайского производителя DJI, которые активно применяются как украинскими, так и российскими войсками. К примеру, DJI Mavic 3 может летать более 40 минут, а Matrice 300 RTK поднимает полезную нагрузку весом более 9 кг.

Отдельный список посвящен ограничениям для модулей лазерной локации и позиционирования. Китайские дроны не смогут официально экспортировать дроны, если достижимый предел излучения (AEL) равен или превышает 263,89 нДж, эталонная апертура больше 19 мм, а максимальная мощность излучения лазерных импульсов в течение наносекунды превышает 52,78 Вт.

Китай пока разрешает продажу БПЛА, которые не подходят по указанные характеристики, однако если экспортеры знают, что продукция будет использоваться в военных целях или для терроризма, то не должны ее поставлять клиентам. Вдобавок, предприятия, которые хотят экспортировать дроны, должны получить лицензию и подать заявку в Министерство торговли. Ведомство будет проверять документы и выдавать разрешения на экспорт беспилотников как товаров двойного назначения. Впрочем, это вряд ли остановит перепродажу летательных аппаратов в Россию и Украину третьими сторонами.

Причины ограничений

Американское издание ABC News пишет, что Правительство китайского лидера Си Цзиньпина поддерживает Россию в войне, хотя и заявляется о своем нейтралитете. При этом Китай является ведущим разработчиком и экспортером дронов и уже давно осуждает их применение в военных целях. К примеру компания DJI Technology Co. в апреле 2022 года объявила об уходе из России и Украины, чтобы предотвратить использование своих дронов в боевых действиях.

"Риск того, что некоторые высокопроизводительные гражданские беспилотные летательные аппараты с высокими техническими характеристиками будут переоборудованы для использования в военных целях, постоянно растет", — заявили в министерстве торговли КНР. — "Умеренное ужесточение контроля над беспилотниками со стороны Китая на этот раз является важной мерой, демонстрирующей ответственность крупной страны".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Последний заверил, что его страна не собирается поставлять России оружие. После этого американский чиновник отметил, что некоторые частные китайские компании могут предоставлять россиянам помощь для усилении военного потенциала.

Недавно советник президента Франции по внешней политике Эмманюэль Бонн заявил, будто Китай передает России военное оборудование. Он посоветовал китайскому правительству воздержаться от такой помощи.