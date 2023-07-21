Поставляют огромный ресурс: у Макрона уличили Китай в военной поддержке России

Советник президента Франции Эмманюэль Бонн предостерег Пекин от военной и экономической помощи Москве. Он считает, что Запад принципиально не позволит проиграть Украине, поскольку на карту поставлено чуть больше, чем ее суверенитет.

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Советник президента Франции по внешней политике Эмманюэль Бонн 21 заявил, что Китай поставляет в Россию военное оборудование и другой "огромный военный ресурс". По мнению французского политика, это те шаги Пекина, от которых ему бы следовало воздержаться. Об этом говорится в материале телеканала CNN.

Корреспондент агентства Джим Сьютто на Форуме по безопасности в Аспене спросил у советника, видел ли Запад какие-либо доказательства того, что Китай каким-либо образом вооружает Россию в ее войне против Украины.

"Ну… военное оборудование… насколько нам известно, Китай поставляет России огромный военный ресурс", — ответил Бонн.

Французский советник отметил, что Пекин должен осознать — война в Украине — это конфликт глобального масштаба, и поэтому Запад не может позволить проиграть Киеву не только по принципиальным, но и по очень важным причинам с практической точки зрения.

"То, что поставлено на карту в Украине, — это гораздо больше, чем, знаете, суверенитет Украины. Речь идет о стабильности во всем мире", — убежден Бонн.

Также политик высказал мнение относительно того, чего Китай не должен делать в контексте российско-украинской войны. По его словам, Пекин должен воздержаться от поставок РФ вооружения и оказания экономической поддержки.

При этом обозреватели CNN отметили, что французские официальные лица уточнили слова советника французского президента, который якобы имел в виду как технологии двойного назначения, так и нелетальную помощь, например, шлемы и бронежилеты.

Что известно о военной поддержке Китая

Со своей стороны Китай утверждает, что он является нейтральной стороной в российско-украинской войне, и пытается представить себя потенциальным миротворцем в этом конфликте. Однако, по данным CNN, китайские государственные оборонные фирмы поддерживают торговые отношения с российскими оборонными компаниями, попавшими под санкции после 24 февраля 2022 года. Некоторые эксперты считают, что такие налаженные связи могут быть использованы, если Пекин будет оказывать прямую летальную помощь Кремлю.

Об этом ранее говорил и госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, пока нет доказательств того, Россия получает китайское вооружение.

"Однако у нас есть постоянная озабоченность по поводу китайских компаний, которые могут предоставлять технологии, позволяющие России использовать их для продолжения своей агрессии в Украине", — заявил Блинкен.

Между тем в марте появилась информация о том, что Китай поставляет в Россию стрелковое оружие, беспилотники и другое военное оборудование. Издание Politico, ссылаясь на таможенные данные, сообщило, что российская сторона в июне 2022 года получила от крупной китайской компании винтовки CQ-A.