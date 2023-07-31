USB-C, новый дизайн и почти идеальный экран: каким будет новый iPhone 15 (видео)

Линейки iPhone 15 и 15 Pro самое большое обновление с тех пор, как Apple добавила технологию 5G.

Телефон iPhone 15, который компания Apple Inc выпустит уже осенью этого года, будет иметь еще более тонкую рамку и увеличенный дисплей. Об этом пишет Вloomberg.

В стандартных моделях iPhone 15 выемка будет заменена на Dynamic Island, а дисплеи Pro и Pro Max будут изготовлены с использованием новой технологии: литья под низким давлением или "LIPO", как его называют внутри Apple. Этот новый процесс уменьшит размер рамки вокруг дисплея до 1,5 миллиметра (примерно с 2,2 миллиметра на текущих iPhone)

Помимо новых экранов, линейки iPhone 15 и 15 Pro получат ряд других новых функций, что станет самым большим обновлением с тех пор, как три года назад в устройстве была добавлена ​​​​возможность 5G.

Что будет в новых телефонах от Apple

улучшенные камеры и чип A16 из линейки iPhone 14 Pro;

разъем USB-C;

титановые края, которые заменят края из нержавеющей стали, чтобы на них не оставались отпечатки пальцев;

края, соединяющие боковую и переднюю части станут острее;

обновленные линзы и зум с расширенным диапазоном;

3-нанометровый чип в замену процессору A16.

Таким образом Apple постепенно идет к своей мечте — полноэкранному iPhone без рамок вокруг дисплея и без вырезов для камер или сенсоров.

Напомним, СМИ писали о том, что в Индии поймали родителей, продавших ребенка ради iPhone. Родители ребенка — Джайдев и Сатхи — оказались блогерами. Но для того, чтобы снимать качественные видеоролики и делать фото им не хватало высокотехнологического смартфона. По информации полиции, пара решила выручить деньги на технику с продажи собственного маленького ребенка.

А в начале июля стало известно, что "запечатанный iPhone" хотят продать за рекордные $100 тысяч. Не распакованные первые модели iPhone – частые гости аукционов, но этот лот может стать самым дорогим в истории. Секрет заключается в одном лишь параметре.