В Украине студенты собрали уникальную систему для дронов: как она поможет на войне

Один комплекс стоит 18 тысяч гривен, что намного дешевле аналогов, а собирается всего за 5 часов.

Студенты Донецкого национального технического университета создали модуль для поиска мин и взрывоопасных предметов, который гораздо доступнее и дешевле аналогов, представленных на рынке. Об этом пишет медиа dev.ua.

Техника для разминирования, которую группа студентов представила на форуме для разработчиков YEP Hardware Engineering Hackathon, — это модульная платформа с металлодетектором повышенной чувствительности, камерой и блоком позиционирования. Ее можно установить на гусеничную и колесную технику и даже на беспилотные летальные аппараты.

В чем уникальность украинского модуля для разминирования

Техническая разработка признана сохранять саперам жизнь, так как она будет первой работать на заминированных участках. Когда металлодетектор, "чувствует" под землей мину, он записывает координаты подозрительного участка и вместе с видеозаписью передает ее на компьютер оператору. Также техника способна определять приблизительную глубину, на которой находится мина. После взрывотехники обрабатывают эту информацию и отправляются на разминирование уже в четко ограниченный квадрат.

Однако у изобретения студентов есть недостаток: миноискатель реагирует на весь металл под землей, а не только на мины. Поэтому вполне вероятно, что, вместо взрывоопасного предмета, саперы могут найти ржавый кусок железа.

Сами разработчики говорят о том, что их миноискатель уникален в первую очередь тем, что при его изготовлении использовали специфические модули, частоты и катушки. Кроме того, по сравнению с имеющимися аналогами, модель студентов более бюджетна и универсальна, так как она может быть установлена ​​на любую из платформ. Для этого подойдут модели агродронов или дроны с большой грузоподъемностью (например DJI).

Кроме того разработка значительно дешевле аналогов, которые уже продаются на рынке техники. На изготовление одного такого миноискателя в среднем нужно 18 тыс гривен. В свою очередь ее создатели планируют поставить свое производство "на поток". С учетом того, что на сборку одной модели уходит 5 часов и они готовы выпускать до 100 единиц в год.

Студенты из ДоНТУ создали новую модель техники для разминирования Фото: dev.ua

Напомним, в начале июля СМИ писали о том, что украинский военный изобрел "невидимый" наземный дрон. Четырехколесная машина стоит всего 30 тыс. грн и похожа на игрушку, но на деле является опасным оружием.

В это же время стало известно, что российские оккупанты очень плотно заминировали украинскую территорию. Количество мин доходит до 2-4 мин на квадратный метр. По словам министра МВД Игоря Клименко, Силам обороны приходится медленно продвигаться сквозь минные поля, потому что надо беречь жизни бойцов и технику.