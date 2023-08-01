Hyundai решила скрестить дроны и авто: новый транспорт сможет попасть куда-угодно

По мнению инженеров, наземные, и воздушные транспортные средства имеют свои ограничения, а новая разработка их устранит.

Компания Hyundai подала патентную заявку на уникальный концепт, объединяющий наземное транспортное средство с беспилотником для создания летающего автомобиля. Об этом пишет медиа CarBuzz.

С помощью своей новой разработки корейская компания планирует решить транспортную проблему. Ведь грузовой беспилотный летальный аппарат сможет доставлять автомобили в те регионы, где они сами не смогут проехать по земле. В самой корпорации говорят о том, что цель создания такой двухтранспортной системы — устранить ограничения наземных и воздушных транспортных средств.

По мнению Hyundai, и наземные, и воздушные транспортные средства имеют свои ограничения, и как раз новая разработка поможет их разрешить. Представлена она будет наземным автомобилем, который прикрепят к большому беспилотному летальному аппарату. Работать они будут в симбиозе: дрон доставит авто по бездорожью и через водные преграды на место назначения, а машина в свою очередь отвезет тяжелый БПЛА на базу.

Таким образом огромный дрон со своим грузом — автомобилем — сможет проделывать длительные рейсы, перенося машину на расстояние в несколько сотен километров. При этом беспилотнику не страшен "энергетический голод", ведь он будет использовать альтернативные виды топлива (собственно, как и сам автомобиль). Кроме того прикрепленный к электроавтомобилю беспилотный летальный аппарат будет исполнять для него роль зарядной станции.

Автокомпания запатентовала гибрид дрона и беспилотника для того, чтобы решить транспортные проблемы

Напомним, недавно Китай начал переделывать грузовые дроны в военные. Инженеры модифицируют беспилотники, чтобы они могли перевозить грузы весом до 40 кг со скоростью до 70 км/ч.

Также в начале июля стало известно, что первая в мире страна выдала лицензию для беспилотных автомобилей. В ОАЭ решили выдать лицензию WeRide после того, как было объявлено о развитии беспилотного транспорта в стране. В Дубае к 2030 году планируют добиться того, чтобы 25% от всего транспорта в городе составляли автономные авто.