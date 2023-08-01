"Москва уже не предел": украинцы собирают ударные дроны "Довбуш Т20" и "Котыгорошко"

Руководитель команды разработчиков Владимир Яценко объяснил, как работают новые беспилотники и как они усилят украинскую армию.

Украинская команда разработала ударные дроны "Довбуш Т20" и "Котигорошко", собираясь выпускать по тысячи единиц в месяц. Подробности в интервью изданию "Бізнес Цензор" рассказал организатор проекта Владимир Яценко.

В июне 2022 года он вместе с командой инженеров начал разработал, а потом начал производство разведывательных дронов "Довбуш Т-10". Теперь же предприятие проходит процедуру, чтобы Минобороны приняло на вооружение два новых беспилотника самолетного типа: бомбардировщик "Довбуш Т-20" и камикадзе "Котигорошко". Если оно получит госконтракты, то смогут увеличить масштабы производства. Владимир Яценко получил от военных запрос на 4000 дронов в месяц.

Беспилотник "Довбуш Т10" в войсках территориальной обороны Фото: facebook

В отличие от первой модели, "Довбуш Т-20" получил подвес с креплением для размещения и сброса боеприпасов весом до 5 кг — достаточно для пробития брони военной техники. Себестоимость аппарата — $8 тысяч, и производители передают их в армию бесплатно. Кроме того, он может проводить разведку, корректировать артиллерийский огонь по найденным целям, а также ретранслировать сигналы для дронов-камикадзе "Котыгорошко" за $750 — это позволяет наносить удары по станциям РЭБ и бронетехнике в российском тылу.

"Камикадзе, массово собираемые в Украине, имеют ограниченную дальность. До пяти, до шести километров, и дальше никак. Ты физику не проведешь. Нужно видеть "за горизонт". При большей дальности тебе нужно преодолевать кривизну земли", — объяснил производитель. — "Чтобы преодолеть кривизну земли и увеличить дальность, недостаточно просто повышать мощность приемника и передатчика радиосигнала. Необходима еще, ну, попросту говоря, прямая линия на используемых частотах".

Для новой модели команда отказалась от готовых узлов иностранного производства и начала изготавливать свои, в том числе модуль управления двигателем. Одной из особенностей проекта стала система связи собственной разработки, которая включает наземную станцию — военные протестировали ее на передовой и дали отклик.

"В Бахмуте и вообще на Донбассе наш самолет один из немногих, кто с перебоями, но давал картинку. В новой модификации мы перешли на свой канал связи и считаем, что в ближайшие шесть-девять месяцев он позволит нашим группам работать достаточно комфортно", — сообщил Владимир Яценко.

Как рассказал Владимир Яценко, сейчас его предприятие, расположенное в одной из стран Европы, собирает сотни беспилотников в месяц. Он подчеркнул, что это "серьезные самолеты" с размахом крыльев 4,5 метра и большой дальностью полета, достаточной, чтобы долететь до столицы России. Разработчик уверяет, что 9 мая его дроны "Довбуш" долетели до Москвы и должны были сесть на Красной площади, но изменили маршрут, поскольку там были главы других государств.

"Выбрали режим LOITER. В этом режиме самолет долетает до цели и двигается по кругу. Мы ждали когда собьют – проверяли боеспособность вражеской ПВО. Москва для "Довбуша" уже не предел. Мы смотрим дальше", — заявил Яценко.

21 июля 2023 года Кабмин принял постановление, открывающее в Украине рынок производства боеприпасов для дронов. Владимир Яценко планирует пробиться на него, чтобы выпускать боевые части для собственных ударных дронов.

В марте Владимир Яценко рассказал о запуске серийного производства дронов "Довбуш Т10". По подсчетам разработчика, на тот момент он вместе с другими предприятиями перекрывал около половины всех потребностей ВСУ.