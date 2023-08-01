Ландшафт скрывает от радаров: как дроны ВСУ пролетают 850 км до Москвы незамеченными

По словам британского военного аналитика Шона Белла, маршрут БПЛА заранее программируется, холмистый ландшафт служит защитой от радаров. Даже современные радарные системы не могут видеть сквозь горы.

Возможно, Украина стоит за атаками на территории России, которая, судя по всему, не в состоянии защитить свою столицу. Военный аналитик Шон Белл попытался разобраться в том, как дронам удается обходить российские ПВО. Об этом сообщает Sky News.

Как правило, маленькие дроны управляются непосредственно ручным контроллером и летают только на ограниченное расстояние. У дронов большей дальности больше топлива, они управляются либо посредством спутников, либо же они заранее запрограммированы и способны работать с большей автономностью.

Более крупные системы комплектуются различными датчиками, передатчиками и взрывчаткой. Однако большинство таких систем все же работают на относительно низких скоростях, на пропеллерной тяге, а не реактивном двигателе. И потому они относительно уязвимы — их несложно сбить с земли, и чем больше дрон, тем он заметнее.

Последствия атаки дронов в Москве Фото: риа мелитополь

Москву от границы с Украиной отделяют 850 км — кратчайшее расстояние (по воздуху). Маршруты БПЛА могут заранее программироваться, и холмистый ландшафт на пути к цели будет скрывать дрон от радаров. Даже современные военные радары не могут видеть сквозь горы.

По словам эксперта, атаки целесообразнее проводить в утренние часы и с использованием нескольких дронов, чтобы увеличить вероятность успеха миссии. Технология сопоставления местности обеспечивает большую автономность беспилотной системы, чем дроны, управляемые с помощью GPS, которые легко заглушить.

Украинские удары по Москве в первую очередь рассчитаны на психологический эффект, считает Шон Белл. Даже если беспилотник не достигнет намеченной цели, зачастую желаемый стратегический эффект все же будет.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский намерен усилить обеспокоенность российской общественности относительно того, что Владимир Путин не в силах защитить население от последствий войны в Украине. Возможно, это и не станет решающим в военных действиях, но тем не менее подорвет доверие к российскому президенту.

Напомним, что, по словам Джеймса Роджерса, советника по беспилотным системам ООН и НАТО, война в Украине стала ужасающей витриной, которая демонстрирует военные возможности беспилотных систем.

Также сообщалось, что в Черном море после "неудачной" атаки дронов корабль ВС РФ попросил об эвакуации.