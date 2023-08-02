На фронт отправился прозрачный украинский дрон SpyGun: невидимый в небе и устойчивый к РЭБ

Беспилотник предназначен для глубинной разведки в тылу противника и может работать как в автоматическом, так и в управляемом режимах.

Украинские инженеры отправили в зону боевых действий новый отечественный дрон SpyGun для испытания в полевых условиях. Предприниматель и волонтер Юрий Голик рассказал подробности на своей странице в Facebook.

По его словам, у разработчиков получился относительно недорогой и быстрый в производстве беспилотник с прозрачными крыльями, что помогает ему оставаться незамеченным во время полетов в тылу противника. Самолет оборудован современной системой радиоуправления, которая обеспечивает наилучшую радиолинию управления и телеметрии с высокой защитой от помех, сохраняя при этом максимальный радиус действия.

Оборудование связи и управления беспилотником действует на расстоянии до 50 км, позволяя операторам напрямую управлять БПЛА и получать данные телеметрии. Она устойчива к помехам, создаваемым средствами радиоэлектронной борьбы, а если противнику таки удастся подавить связь, то SpyGun автоматически вернется в исходную точку.

Высокие аэродинамические качества беспилотника SpyGun позволяют ему совершать длительные полеты. Он может планировать по маршруту иногда с выключенным двигателем и экономить заряд аккумулятора. Один комплекс состоит из двух самолетов и наземной станции управления.

Технические характеристики беспилотника SpyGun

время работы — 120-160 мин;

высота полета — до 1500 м;

скорость — 90 км/ч;

режимы — автоматический и управляемый;

размах крыла — 1,65 м;

оснащение — курсовая камера онлайн и Go-Pro, съемный бортовой носитель;

предназначение — глубинная разведка.

Напомним, в конце июля в Украине испытали новый дрон STING A. Беспилотник может работать как в качестве дрона-разведчика, так и выполнять функции ударного БПЛА.

А в апреле 2023 года военные испытали дрон-бомбардировщик, который поднимает 5 кг и не боится РЭБ. Беспилотник предназначен для уничтожения живой силы, техники и позиций россиян. Он управляется от первого лица благодаря двум камерам.