Сработала РЭБ: в Курской области приземлили загадочный дрон "из Украины", — росСМИ

Россияне показали обломки беспилотного аппарата самолетного типа и уверяют, что избежали жертв.

В Курской области России приземлили неизвестный беспилотник, который якобы запустили из Украины. Об этом 7 августа сообщило медиа Mash.

Россияне утверждают, что беспилотный летальный аппарат самолетного типа российские силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) заставили приземлиться у села Кондратовка Беловского района. По информации медиа, дрон ничего не разрушил и пострадавших среди людей нет.

На фотографиях видно, что разбитый серебристый беспилотник лежит в траве. Некоторые детали отломались и лежат рядом с ним. На одной из частей разбитого дрона черным маркером написаны несколько цифр и буква "E".

Власти пока никак не прокомментировали эту информацию. В частности губернатор региона Роман Старовойт не написал об этом в своем Telegram-канале. Последнее его сообщение, датированное 6 августа, касается деревни Кулига Рыльского района, которую якобы обстреляли украинские военные.

В Курской области упал БПЛА, который посадили силами РЭБ Фото: Mash В Курской области упал БПЛА, который посадили силами РЭБ Фото: Mash БВ Курской области упал БПЛА, который посадили силами РЭБ Фото: Mash В Курской области упал БПЛА, который посадили силами РЭБ Фото: Mash

Напомним, 5 августа в Курской области РФ заявили об ударах по админзданиям. Губернатор области РФ Роман Старовойт тогда утверждал, что беспилотники, якобы принадлежащие Украине, нанесли удар по Рыльску. Чиновник также призвал россиян не прикасаться к обломкам беспилотников.

А в конце июля в Курской области перехватили три боевых дрона. По информации СМИ, дроны обнаружили пограничники утро 27 июля. Два беспилотных летальных аппарата перехватили средства РЭБ и они взорвались в воздухе. Третий дрон удалось посадить на землю, а боеприпас, который он нес с собой, взорвали российские военные.