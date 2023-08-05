Сбросили взрывные устройства: в Курской области РФ заявили об ударах по админзданиям

Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт утверждает, что беспилотники, якобы принадлежащие Украине, нанесли удар по Рыльску.

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В ночь на 5 августа в Курской области Российской Федерации прозвучали взрывы. Об этом написал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам российского чиновника, город Рыльск подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. В обстреле губернатор обвинил Украину.

"С украинского беспилотника сбросили в Рыльске взрывные устройства", — написал глава региона.

Роман Старовойт утверждает, что в результате атаки дронов были повреждены окна в двух местных административных зданиях. Чиновник также призвал россиян не прикасаться к обломкам беспилотников.

"На месте работают представители силовых структур и следственных органов", — заявил Роман Старовойт.

Информацию о взрывах в Курской области, в частности в Рыльске, потвердели местные Telegram-каналы. По данным одного из них, за ночь над городом дважды были слышны взрывы.

Еще один Telegram-канал написал, что в Рыльске беспилотник сбросил боеприпасы около отделения полиции и здания городской администрации.

Напомним, что ночью 5 августа неподалеку от Керченского пролива прозвучали взрывы. По данным российских СМИ, морской дрон повредил танкер SIG, который находится под санкциями США.

В сети также появились фото повреждений российского танкера. В морском спасательно-координационном центре РФ заявили, что к поврежденному судну прибыли два буксира.

Ранее, 4 августа, морской дрон повредил большой десантный российский корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска. В результате атаки судно получило серьезное повреждение и временно неспособно выполнять боевые задачи.