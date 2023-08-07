ИИ научился "считывать" любые пароли по звукам клавиатуры: как защититься от взлома

Исследователям удалось добиться точности взлома на уровне 95%. Всему виной включенный микрофон, с помощью которого ИИ "слышит" нажатия на клавиши.

Команда исследователей из британских университетов обучила искусственный интеллект воровать данные о нажатиях клавиш клавиатуры, записанных с помощью микрофона, с точностью до 95%, сообщает Bleepingcomputer. Такая атака серьезно влияет на безопасность, поскольку она может привести к утечке паролей во время общения онлайн, написали ученые в своей опубликованной работе.

Исследователи собрали тренировочные данные, нажимая 36 клавиш на современном MacBook Pro по 25 раз на каждую клавишу и записывали звук, издаваемый при каждом нажатии. Затем они создали спектрограммы из записей, которые визуально показали различия для каждой клавиши, затем обработали данные, чтобы усилить сигналы, необходимые для распознавания нажатий.

Сэмплирование и визуализация записанных нажатий клавиш Фото: arxiv.org

Обучив языковую модель на полученных данных, они смогли добиться точности распознавания при использовании обычного микрофона на уровне 95%. При использовании мессенджера Zoom точность предсказания упала до 93%, что по-прежнему является опасно высоким. Skype дал более низкую, но все еще пригодную точность распознавания в 91,7%.

Ученые говорят, что такая "звуковая" атака серьезно влияет на безопасность, ведь в сочетании с быстрым прогрессом в машинном обучении, она дает хакерам возможность для более простого взлома компьютеров своих жертв. Пользователям, которые чрезмерно обеспокоены "акустическими атаками" предлагается попробовать изменить стиль ввода или использовать случайные пароли. Другие потенциальные меры защиты включают использование программного обеспечения для воспроизведения звуков нажатия клавиш, белого шума или программных аудиофильтров нажатия клавиш.

Ученые утверждают, что модель атаки оказалась очень эффективной даже против очень тихой клавиатуры, поэтому добавление шумопоглотителей на механические клавиатуры или переход на мембранные клавиатуры вряд ли помогут. В конечном счете, использование биометрической аутентификации там, где это возможно, и использование менеджеров паролей для обхода необходимости ввода конфиденциальной информации вручную также служат хорошими способами защиты от таких атак, говорят исследователи.

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