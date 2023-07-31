Хакеры могут выследить любого человека по смартфону, используя ИИ: раскрыта уязвимость

Киберэксперт нашли способ вычислить местонахождение любого телефона, отправляя обычные SMS. Процедура сложная, но специальные алгоритмы ее ускоряют.

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Исследовательская группа из Северо-восточного университета Массачусетса под руководством Эвангелоса Битсикаса выяснила, что с помощью отчета о доставке СМС злоумышленники могут вычислить местоположение любого человека, сообщает TechExplore. Конечно, это очень трудоемкий процесс, но его можно автоматизировать при помощи нейросетей.

Для своего эксперимента ученые применили сложную программу машинного обучения к данным, полученным из относительно примитивной системы SMS, которая управляла текстовыми сообщениями на мобильных телефонах с начала 1990-х годов. Результаты своей работы исследователи уже опубликовали.

По словам ученых, безопасность SMS почти никак не улучшилась с момента ее первоначального создания более трех десятков лет назад. До сих пор, когда к вам приходит СМС-ка, отправитель может получить уведомление о доставке, что является, по сути, квитанцией о доставке. Ученые отправили несколько текстовых сообщений и с помощью специального оборудования смогли триангулировать местоположение аппарата.

Получив ответ о доставке и послав СМС много раз хакер может вас вычислить Фото: Getty Images

Причина проста — время каждого автоматического уведомления о доставке, отправленного телефоном, оставляет своеобразный "отпечаток" его местоположения. Эти "отпечатки" сложно классифицировать и обрабатывать, но группа исследователей создала алгоритм и с помощью искусственного интеллекта научилась их сопоставлять и классифицировать.

Правда ученые не нашли доказательств, что сейчас кто-то использует подобный метод. Всему виной трудоемкость и наличие более простых способов – удаленный взлом телефона, например.

"Это не означает, что злоумышленники не будут использовать этот метод позже", — говорит Битсикас. "Процедура может быть сложной для масштабирования. Киберпреступнику потребуются устройства Android в нескольких местах, отправляющие сообщения каждый час и вычисляющие ответы. Сам сбор может занять дни или недели в зависимости от того, сколько "отпечатков" хочет собрать хакер, но с помощью ИИ этот процесс можно значительно упростить", — отмечает он.

Конечно, вряд ли кто-то будет использовать подобную уязвимость для определения местоположения простых людей, но ученые опасаются, что влиятельные и финансово обеспеченные группы злоумышленников могут использовать этот метод против политиков или важных персон, чье местоположение часто засекречено, а кибербезопасность тщательно следит за их гаджетами.

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