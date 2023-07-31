Хакери можуть вистежити будь-яку людину за смартфоном, використовуючи ШІ: розкрито вразливість

Кіберексперти знайшли спосіб вирахувати місцезнаходження будь-якого телефону, надсилаючи звичайні SMS. Процедура складна, але спеціальні алгоритми її прискорюють.

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Дослідницька група з Північно-східного університету Массачусетса під керівництвом Евангелоса Бітсікаса з'ясувала, що за допомогою звіту про доставлення СМС зловмисники можуть обчислити місце розташування будь-якої людини, повідомляє TechExplore. Звичайно, це дуже трудомісткий процес, але його можна автоматизувати за допомогою нейромереж.

Для свого експерименту вчені застосували складну програму машинного навчання до даних, отриманих з відносно примітивної системи SMS, яка керувала текстовими повідомленнями на мобільних телефонах з початку 1990-х років. Результати своєї роботи дослідники вже опублікували.

За словами вчених, безпека SMS майже ніяк не покращилася з моменту її первісного створення понад три десятки років тому. Досі, коли до вас приходить СМС-ка, відправник може отримати повідомлення про доставку, що є, по суті, квитанцією про доставку. Вчені відправили кілька текстових повідомлень і за допомогою спеціального обладнання змогли тріангулювати місце розташування апарату.

Отримавши відповідь про доставку і надіславши СМС багато разів, хакер може вас вирахувати Фото: Getty Images

Причина проста — час кожного автоматичного повідомлення про доставку, надісланого телефоном, залишає своєрідний "відбиток" його місця розташування. Ці "відбитки" складно класифікувати й обробляти, але група дослідників створила алгоритм і за допомогою штучного інтелекту навчилася їх зіставляти та класифікувати.

Щоправда, вчені не знайшли доказів, що зараз хтось використовує подібний метод. Всьому виною трудомісткість і наявність простіших способів — віддалений злом телефону, наприклад.

"Це не означає, що зловмисники не будуть використовувати цей метод пізніше", — каже Бітсікас. "Процедура може бути складною для масштабування. Кіберзлочинцю знадобляться пристрої Android у кількох місцях, які надсилають повідомлення щогодини та обчислюють відповіді. Сам збір може зайняти дні або тижні залежно від того, скільки "відбитків" хоче зібрати хакер, але за допомогою ШІ цей процес можна значно спростити", — зазначає він.

Звісно, навряд чи хтось використовуватиме таку вразливість для визначення місця розташування простих людей, але вчені побоюються, що впливові та фінансово забезпечені групи зловмисників можуть використати цей метод проти політиків або важливих персон, чиє місце розташування часто засекречене, а кібербезпека ретельно стежить за їхніми гаджетами.

Раніше Фокус писав, що хакери привітали моряків РФ кадрами знищення крейсера "Москва". Моряки, зокрема й командири ВМС РФ, отримали повідомлення на месенджери Viber, Telegram і WhatsApp, в якому містилася вірусна програма.