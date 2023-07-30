"Троянський" сюрприз: хакери привітали моряків РФ кадрами знищення крейсера "Москва" (відео)

Моряки, зокрема й командири ВМС РФ, отримали повідомлення на месенджери Viber, Telegram і WhatsApp, у якому містилася вірусна програма, що зчитує інформацію з ґаджетів і перенаправляє користувачів на українські сервери.

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Моряки Військово-Морського Флоту Російської Федерації отримали хакерське "привітання" зі святом, яке містило "троянську" програму. Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Військових моряків армії окупанта особливим чином привітали з днем ВМС РФ. Попередньо українські хакери помістили в російські системи масової розсилки повідомлень (рекламний spam)", — зазначили в розвідці.

Так, російські моряки, зокрема й командири ВМС РФ, отримали повідомлення на месенджери Viber, Telegram і WhatsApp.

"Моряки сердечно дякували за привітання і лише потім відкривали вказане відео. Саме "привітання" містило відео з атаками на російські військові кораблі, зокрема на крейсер "Москва", — розповіли в ГУР.

У цих повідомленнях містилася "троянська" програма, яка знімає інформацію з телефонів і перенаправляє її на українські сервери. Наразі потік інформації, зокрема й конфіденційної, триває.

"Одночасно зламані сервери трьох російських урядових сайтів. У тому числі сайт "євразійського економічного союзу". На них також було розміщено згадане відео та отримано доступ до закритої інформації", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що після розриву зернової угоди 18 липня Росія почала систематично обстрілювати українські порти. Ворог вдарив по портах Одеси та Миколаєва, а також по річкових портах на Дунаї.

Російське Міністерство оборони заявило, що забороняє будь-яким суднам входити в порти України: їх вважатимуть військовими цілями. Після цього з аналогічною заявою виступило Міноборони України — тепер капітан 3-ї ранку пояснив, у який спосіб ця заява може бути виконана.