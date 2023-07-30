"Троянский" сюрприз: хакеры поздравили моряков РФ кадрами уничтожения крейсера "Москва" (видео)

Моряки, в том числе и командиры ВМС РФ, получили сообщения на мессенджеры Viber, Telegram и WhatsApp, в котором содержалась вирусная программа, которая считывает информацию с гаджетов и перенаправляет пользователей на украинские сервера.

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Моряки Военно-Морского Флота Российской Федерации получили хакерское "поздравление" с праздником, который содержало "троянскую" программу. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Военных моряков армии оккупанта особым образом поздравили с днем ВМС РФ. Предварительно украинские хакеры поместили в российские системы массовой рассылки сообщений (рекламный spam)", — отметили в разведке.

Так, российские моряки, в том числе и командиры ВМС РФ, получили сообщения на мессенджеры Viber, Telegram и WhatsApp.

"Моряки сердечно благодарили за поздравления и лишь потом открывали указанное видео. Именно "поздравление" содержало видео с атаками на российские военные корабли, в том числе на крейсер "Москва", — рассказали в ГУР.

В этих сообщениях содержалась "троянская" программа, которая снимает информацию с телефонов и перенаправляет ее на украинские серверы. Сейчас поток информации, в том числе и конфиденциальной, продолжается.

"Одновременно сломаны серверы трех российских правительственных сайтов. В том числе сайт "евразийского экономического союза". На них также было размещено упомянутое видео и получен доступ к закрытой информации", — говорится в сообщении.

Напомним, что после разрыва зернового соглашения 18 июля Россия начала систематически обстреливать украинские порты. Враг ударил по портам Одессы и Николаева, а также по речным портам на Дунае.

Российское Министерство обороны заявило, что запрещает любым судам входить в порты Украины: их будут считать военными целями. После этого с аналогичным заявлением выступило Минобороны Украины — теперь капитан 3-го ранга объяснил, каким способом это заявление может быть выполнено.