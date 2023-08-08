ВС РФ пытались убить раненого украинского бойца с помощью FPV-дрона (видео)

Оккупанты выследили украинских военных и ударили по ним дроном-камикадзе, однако водителю удалось совершить успешный маневр и спасти экипаж от смерти.

Российские военные атаковали FPV-дроном операторов беспилотных летальных аппаратов, которые эвакуировали раненого военного. Информация об этом появилась на официальной странице в Facebook Командования Сил специальных операций Украины в понедельник, 7 августа.

На Запорожском направлении военные проводили эвакуацию раненого бойца. Вероятно, российские оккупанты увидели процесс эвакуации с помощью дрона-разведчика и направили FPV-дрон, который должен был уничтожить транспорт. Однако водителю машины удалось вовремя совершить маневр и покинуть зону поражения. Беспилотник-камикадзе взорвался позади военного автомобиля и поднял вокруг себя столб пыли.

Отметим, что в этом году участились случаи обстрелов со стороны ВС РФ во время эвакуации раненых военных или гражданского населения. Так, в начале июня оккупанты пытались убить людей, спасавшихся из затопленного Херсона. Во время сбора эвакуационных автобусов на Острове, захватчики обстреливали их из РСЗО и других видов вооружений, которые доставали до района.

11 июля российские военные повторили преступление и обстреляли гражданских, эвакуировавшихся на Херсонщине. В результате атаки оккупантов погибли трое мирных жителей. Также от вражеского огня пострадали полицейские. Среди жертв оказался и 74-летний мужчина, который пытался прикрыть собой от осколков женщину.

Напомним, россияне массово атакуют дронами западную технику. Оккупанты охотятся за немецкими танками Leopard-2 и американскими БМП Bradley, применяя против них беспилотники "Ланцет" и fpv-дроны.

Также в июле СМИ писали о том, что россияне ставят на танки "глушилки", которые мешают работать украинским дронам. Оккупанты используют сразу несколько таких технических приспособлений, некоторые из которых закупают в Китае.